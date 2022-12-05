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Haberler Yaşam Son dakika! Kiralık katil pazarlığı! Müge Anlı'ya damga vuran anlar: Senin de cevap vereceğin çok şeyler var...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:54 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 13:15

Son dakika! Kiralık katil pazarlığı! Müge Anlı'ya damga vuran anlar: Senin de cevap vereceğin çok şeyler var...

Son dakika haberleri: ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nahit Şansal cinayetinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Nahit Şansal'ın şüpheli ölümünde kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğunu söyleyen Alpin Düzgüner, yayının ardından ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti. Savcı karşısına çıkan Alpin Düzgüner, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Düzgüner, adli kontrol şartıyla serbeste kalmasının ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Sema Baysal ile yüzleşti. Stüdyoda gergin anlar yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika! Kiralık katil pazarlığı! Müge Anlı’ya damga vuran anlar: Senin de cevap vereceğin çok şeyler var...

Son dakika haberleri: Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

Son dakika! Kiralık katil pazarlığı! Müge Anlı’ya damga vuran anlar: Senin de cevap vereceğin çok şeyler var...

ALPİN DÜZGÜNER, İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GİTTİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nahit Şansal cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.

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Son dakika! Kiralık katil pazarlığı! Müge Anlı’ya damga vuran anlar: Senin de cevap vereceğin çok şeyler var...

Nahit Şansal'ın şüpheli ölümünde kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğunu söyleyen Alpin Düzgüner, yayının ardından ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti.

Son dakika! Kiralık katil pazarlığı! Müge Anlı’ya damga vuran anlar: Senin de cevap vereceğin çok şeyler var...

"KİRALIK KATIİL SUÇLAMASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Burada cumhuriyet savcısının talimatıyla polis noktasında gözaltına alınan Alpin Düzgüner, Firüzköy Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Müge Anlı'da Nahit Şansal'ın şüpheli ölümü! Kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğunu söyledi... | Video

Son dakika! Kiralık katil pazarlığı! Müge Anlı’ya damga vuran anlar: Senin de cevap vereceğin çok şeyler var...

Alpin Düzgüner, yaptığı açıklamada, "Ben üzerime atılan bu kiralık katil suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Üzerimden kaldırılmasını istiyorum" dedi.

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