SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 6 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi! Enkaz altında kalanlar var
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 09:34

Son dakika... Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan 6 katlı bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde çöktü. Binanın çökme anında içerisinde ev sahiplerinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı bilgilendirmede binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğunu bildirdi.

ABBAS ÇAKAR
Son dakika! Gebze'nin Aksesapağı mevkiinde bulunan apartmanda yaşanan çökme, korku dolu anlara neden oldu. Binada 2 ailenin yaşadığı ve giriş katta meydana gelen çökme sonucu binanın ağır hasar aldığı, içerideki 2 ailenin ise mahsur kaldığı bildirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Giriş katta yaşanan çökme sonrası içeride kalan vatandaşlar için çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de sevk edildi. Enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

(Binanın çökmeden önceki hali)

BİNADA ARAMA KURTARMA DEVAM EDİYOR

Çöken binanın içinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre, binada yaşayan 7 kişiden 5'inin olay sırasında evde olduğu tespit edildi.

Bu kişilere ulaşmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütülüyor. AFAD ekiplerinin de bölgede aktif olarak görev yaptığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gebze'de çöken binaya ilişkin önemli açıklamada bulundu:

BİNADA KAÇ KİŞİ VAR?

"29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır.

Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir.

Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir.

İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir."

"Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir.

Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır.

Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."

