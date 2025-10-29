Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 6 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi! Enkaz altında kalanlar var
Giriş Tarihi: 29.10.2025 08:24
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 09:34
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 6 katlı bina çöktü: Ekipler olay yerine sevk edildi! Enkaz altında kalanlar var
Son dakika... Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan 6 katlı bir bina, henüz bilinmeyen bir nedenle sabah saatlerinde çöktü. Binanın çökme anında içerisinde ev sahiplerinin bulunduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı bilgilendirmede binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğunu bildirdi.