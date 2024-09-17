Giriş Tarihi: 17.09.2024 06:16
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
06:19
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin kara kutusu Hediye Güran mı? Amca Salim Güran ile sır telefon konuşması
Son dakika haberi: Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine geldiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ve 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.