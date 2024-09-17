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Giriş Tarihi: 17.09.2024 06:16 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 06:19

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin kara kutusu Hediye Güran mı? Amca Salim Güran ile sır telefon konuşması

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı. Eşi 3 Temmuz'dan Narin'in kaybolduğu güne kadar Van'da bulunan ve Salim Güran ile 26 Temmuz'da telefon irtibatı bulunan Hediye Güran'ın Narin'in kaybolduğu saatlerde onların evine geldiği ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan ve 3 gündür sorgulanan kadının gerçekleri anlatmasıyla cinayetin üzerindeki sır perdesinin aralanması bekleniyor.

Halit TURAN
SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin kara kutusu Hediye Güran mı? Amca Salim Güran ile sır telefon konuşması

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamlı şekilde devam ediyor.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin kara kutusu Hediye Güran mı? Amca Salim Güran ile sır telefon konuşması

Bugüne kadar Muhtar amca Salim Güran, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat, kuzenleri Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yengesi Maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy (40) ile oğlu R.A. (15) tutuklanmıştı.

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SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin kara kutusu Hediye Güran mı? Amca Salim Güran ile sır telefon konuşması

Anne Yüksel Güran'ın alınan ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine Hediye Güran'ın 2 kez geldiğini anlatması ve Salim Güran ile telefon irtibatı olduğu ortaya çıkan amca Fuat'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin kara kutusu Hediye Güran mı? Amca Salim Güran ile sır telefon konuşması

"TELEFON İLE GÖRÜŞTÜ BEN ARAMADIM" DEDİ

Hediye Güran'ın eşi Fuat Güran'ın 3 Temmuz'dan itibaren Van'a çalışmak için gittiği, 26 Temmuz'da ise Hediye Güran ile Salim Güran'ın telefon irtibatlarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin kara kutusu Hediye Güran mı? Amca Salim Güran ile sır telefon konuşması

Salim Güran'a sorgusunda 26 Temmuz 2024 günü saat 13.22'de Hediye Güran ile yaptığı telefon görüşmesi soruldu.

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