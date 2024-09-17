SON DAKİKA: Narin Güran cinayetinin kara kutusu Hediye Güran mı? Amca Salim Güran ile sır telefon konuşması

Anne Yüksel Güran'ın alınan ifadesinde Narin'in kaybolduğu saatlerde evlerine Hediye Güran'ın 2 kez geldiğini anlatması ve Salim Güran ile telefon irtibatı olduğu ortaya çıkan amca Fuat'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alınmıştı.



