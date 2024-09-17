SON DAKİKA: Narin Güran'ın yengesi Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı! 'Yeni telefon' detayı şoke etti! | Video
Son dakika haberi: Narin Güran cinayetiyle ilgili 11 kişinin tutuklanmasının ardından gözaltına alınan yenge Hediye Güran'ın jandarmadaki sorgusu tamamlandı. "Kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen yengenin ifadesine ise SABAH ulaştı. Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, A haber ekranlarında yengenin ifadesini tek tek anlattı. 'Yeni telefon' detayı şüpheleri artırdı. İşte son dakika haberinin detayları...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
22:59
00:37
15:28
00:47
01:14
01:57
02:28
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 227 silah ele geçirildi | Video 17.09.2024 | 11:40
03:30
Kastamonu’da korkunç olay: Gölette ceset bulundu! | Video 17.09.2024 | 11:33
04:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Eylül 2024 Salı atv izle! | Video 17.09.2024 | 11:08
00:33
01:11
'İzmir'de 3 saat arayla 2 kıza tacizde bulunan motokurye yakalandı | Video 17.09.2024 | 10:44
01:56
03:52
01:42
00:38
Gaziantep'te 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi | Video 17.09.2024 | 09:41
03:27
Arin Gölü’ndeki rengarenk flamingolar görenleri mest ediyor | Video 17.09.2024 | 09:36
03:51
Kayseri'de keçe fabrikasında büyük yangın | Video 17.09.2024 | 08:50
01:45
Adana'da trafikte yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı | Video 17.09.2024 | 08:49
01:29
Adana'da Keresteciler Sitesi'nde yangın | Video 17.09.2024 | 08:49