SON DAKİKA || Zerrin Kara yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Zerrin A.'nın görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerden belirlendi. Zerrin A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.