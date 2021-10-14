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Haberler Yaşam SON DAKİKA || Zerrin Kara yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 12:14

SON DAKİKA || Zerrin Kara yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Son dakika: İzmir'de Zerrin Kara, yeğeni Eymen Kara'yı ezmişti. Talihsiz yavru hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları

SON DAKİKA || Zerrin Kara yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Kaza Kaza, 1 Ağustos 2020'de, Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezininde içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi.

SON DAKİKA || Zerrin Kara yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

SON DAKİKA: ZERRİN KARA EYMEN KARA'YI EZMİŞTİ

İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin A.'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Zerrin A., yeğeniyle bir rezidanstaki evine para almaya geldi.

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SON DAKİKA || Zerrin Kara yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

SON DAKİKA: HALA HAKKINDA FLAŞ GELİŞME!

Rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin A., cip ile hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA || Zerrin Kara yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği, o anlar otoparkın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ayrıca, Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görüldü.

SON DAKİKA || Zerrin Kara yeğeni Eymen Kara’yı ezmişti! Türkiye’nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Zerrin A.'nın görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerden belirlendi. Zerrin A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

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