Sözleşmeliye kadro toplantısı son kez yapılacak! 2022 Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: "ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"

Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:

"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."