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Giriş Tarihi: 31.10.2022 22:02 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 22:04

Sözleşmeliye kadro toplantısı son kez yapılacak! 2022 Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verileceği geçtiğimiz aylarda Bakan Bilgin tarafından açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları yılsonuna yaklaşılırken yoğunlaştı. Sözleşmeliye kadro detayları netleşmeye başladı. Son olarak kapsam ve toplantı tarihi açıklandı. Buna göre yılsonunda personelin kadroya geçişi tamamlanacak. Çalışmaya dair detaylar son toplantıda netleşecek ve ardından kurumlarda kadro çalışması başlayacak. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel ne demek? İşte, sözleşmeliye kadro son dakika 2022 haberleri…

Sözleşmeliye kadro toplantısı son kez yapılacak! 2022 Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son durum her gün arama geçmişlerinde yer almaya devam ediyor. Bakan Vedat Bilgin konuyla ilgili olarak 4B sözleşmeli personel kapsamında yapılacak çalışmanın son aşamasına gelindiğini aktarmıştı. Kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişi için beklenen düzenleme için geri sayım başladı. Peki, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler? İşte, sözleşmeliye kadro 2022 son dakika gelişmeleri…

Sözleşmeliye kadro toplantısı son kez yapılacak! 2022 Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: "ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"

Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:

"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."

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Sözleşmeliye kadro toplantısı son kez yapılacak! 2022 Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

Sözleşmeli personel düzenlemesinde SON DAKİKA! Bakan Bilgin: "Çalışmamız bu hafta son şeklini alacak" | Video

Sözleşmeliye kadro toplantısı son kez yapılacak! 2022 Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Sözleşmeliye kadro toplantısı son kez yapılacak! 2022 Kamuda çalışan sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor?

"KADRO İŞ BARIŞINA VE VERİMLİLİĞE KATKI SAĞLADI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

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