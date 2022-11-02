SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro ne zaman? Çalışmalarda sona gelindi! Kapsamı ne olacak? | Video
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Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro verileceği geçtiğimiz aylarda Bakan Bilgin tarafından açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları yılsonuna yaklaşılırken yoğunlaştı. Sözleşmeliye kadro detayları netleşmeye başladı. Son olarak kapsam ve toplantı tarihi açıklandı. Buna göre yılsonunda personelin kadroya geçişi tamamlanacak. Çalışmaya dair detaylar son toplantıda netleşecek ve ardından kurumlarda kadro çalışması başlayacak. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, son durum ne, kimleri kapsıyor? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber’de anlattı.