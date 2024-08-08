Giriş Tarihi: 08.08.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
20:45
TRT 1 CANLI İZLE www.tabii.com || Filenin Sultanları yarı final Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle linki
TRT 1 canlı izle Tabii platformu üzerinden takip edilmeye başladı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarında Çin'i devirerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları İtalya karşısında olacak. ABD gibi adını finale yazdırmak isteyen A Milli Kadın Voleybol Takımımızın maçı 8 Ağustos TRT 1 yayın akışı ve frekans bilgisi ile kontrol ediliyor. Maçı kaçırmak istemeyenler ekran başında yerlerini aldı. İşte, Türkiye İtalya voleybol maçı TRT 1 canlı maç izle HD, kesintisiz ekranı...