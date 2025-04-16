TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Inter Milan ile Bayern Münih, yarı final yolunda kritik rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebilecek. Inter'in güçlü savunması ile Bayern'in etkileyici hücum hattı sahada kozlarını paylaşacak. Finale bir adım kala, bu çeyrek final karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TRT 1 yayın akışı ve canlı yayın linki haberin devamında...