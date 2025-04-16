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Haberler Yaşam TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:10

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları kapsamında Inter Milan ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi naklen ve şifresiz izlemek için TRT 1 canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter Milan, Alman devi Bayern Münih'e karşı zorlu bir sınav verecek. Finale giden yolda nefesleri kesecek bu dev mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte, 16 Nisan 2025 TRT 1 yayın akışı ve Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle linki haberin devamında...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Inter Milan ile Bayern Münih, yarı final yolunda kritik rövanş maçında karşı karşıya geliyor. Dev mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebilecek. Inter'in güçlü savunması ile Bayern'in etkileyici hücum hattı sahada kozlarını paylaşacak. Finale bir adım kala, bu çeyrek final karşılaşması futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. TRT 1 yayın akışı ve canlı yayın linki haberin devamında...

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Inter ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 22:00'de Milano'daki Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak. İlk maçta Bayern Münih, sahasında 2-1'lik skorla mağlup olmuştu ve bu karşılaşma, turu geçmek için kritik bir öneme sahip.

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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

16 NİSAN TRT 1YAYIN AKIŞI

05:53 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 - Hayallerinin Peşinde

06:40 - Vuslat

10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:45 - Teşkilat

17:40 - Lingo Türkiye

19:00 - Ana Haber

19:50 - İddiaların Aksine

19:55 - Yabancı Sinema "Gol 2"

22:00 - Inter-Bayern Münih | UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Futbol Karşılaşması

00:15 - Teşkilat

02:50 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

05:15 - Seksenler

TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V Dikey
Sembol Oranı: 30.000
FEC: 3/4