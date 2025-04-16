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TRT 1 CANLI MAÇ İZLE: UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 16.04.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
13:10
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları kapsamında Inter Milan ile Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler, bu kritik mücadeleyi naklen ve şifresiz izlemek için TRT 1 canlı izle ekranı başında yerlerini aldı. İtalya'nın güçlü temsilcisi Inter Milan, Alman devi Bayern Münih'e karşı zorlu bir sınav verecek. Finale giden yolda nefesleri kesecek bu dev mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. İşte, 16 Nisan 2025 TRT 1 yayın akışı ve Inter Milan - Bayern Münih maçı canlı izle linki haberin devamında...