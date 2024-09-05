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Giriş Tarihi: 05.09.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 14:10

TV8,5 CANLI İZLE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI | UEFA Uluslar Ligi günün maçları canlı yayın ile TV8,5 izle ekranında!

UEFA Uluslar Ligi maçları için TV8,5 canlı izle ekranı araştırılıyor. Bugün İskoçya - Polonya, Portekiz - Hırvatistan, Danimarka - İsviçre, Sırbistan - İspanya takımları karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi maçları canlı yayın TV8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak. Bugün oynanacak maçlar için futbolseverler araştırmalarını hızlandırdı. İşte TV8,5 canlı yayın izle ekranı...

TV8,5 CANLI İZLE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI | UEFA Uluslar Ligi günün maçları canlı yayın ile TV8,5 izle ekranında!

TV8,5 canlı izle ekranı bugün oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarını izlemek isteyen futbolsevelerin gündemindeki yerini aldı. UEFA Uluslar Ligi'nde bugün Azerbaycan-İsveç, Danimarka-İsviçre ve Portekiz-Hırvatistan ve diğer takımların maçları yayınlanacak. Futbolseverler TV8,5 canlı izle ekranı başında yerini alıyor. TV8,5 canlı yayın izle ekranı için arama motorları çalıştırılıyor. İşte tüm detaylar…

TV8,5 CANLI İZLE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI | UEFA Uluslar Ligi günün maçları canlı yayın ile TV8,5 izle ekranında!

UEFA ULUSLAR LİGİ 5 EYLÜL 2024 MAÇLARI

Lig A Grup 1

21:45 İskoçya - Polonya

21:45 Portekiz - Hırvatistan

Lig A Grup 4

21:45 Danimarka - İsviçre

21:45 Sırbistan - İspanya

Lig C Grup 1

19:00 Azerbaycan - İsveç

21:45 Estonya - Slovakya

Lig C Grup 3

21:45 Belarus - Bulgaristan

21:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg

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TV8,5 CANLI İZLE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI | UEFA Uluslar Ligi günün maçları canlı yayın ile TV8,5 izle ekranında!

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV8,5 CANLI İZLE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI | UEFA Uluslar Ligi günün maçları canlı yayın ile TV8,5 izle ekranında!

TV8,5 CANLI İZLE BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

TV8,5 CANLI İZLE UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI | UEFA Uluslar Ligi günün maçları canlı yayın ile TV8,5 izle ekranında!
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