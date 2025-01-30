UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş eşleşebilir mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi için heyecan dorukta. Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen ve play-off oynayacak ekipler netleşirken, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray doğrudan son 16'ya kalmayı garantiledi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off turunda yer alıp almayacağı ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta?