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Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 15:53

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş eşleşebilir mi?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi için geri sayım sürüyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasındaki son maçlarına bu akşam çıkacak. Türkiye'den üç ekibin mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde, son hafta karşılaşmaları öncesinde yalnızca Galatasaray ilk 24 takım arasına girmeyi garantiledi. Fenerbahçe 23. sırada, Beşiktaş ise 24. sırada yer alırken, bu iki takımın durumu oynanacak maçların ardından netleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar…

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş eşleşebilir mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi için heyecan dorukta. Devler Ligi'nde son 16 turuna yükselen ve play-off oynayacak ekipler netleşirken, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray doğrudan son 16'ya kalmayı garantiledi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın play-off turunda yer alıp almayacağı ise bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş eşleşebilir mi?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, yarın TSİ 14.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 play-off turu kuraları saat 15.00' ten itibaren çekilecek. Play off turunun kura çekiminin 31 Ocak 2025 Cuma günü TRT ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş eşleşebilir mi?

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş eşleşebilir mi?

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Avrupa Ligi'nin yeni formatında Türk takımlarının tur şansı son 90 dakikaya kaldı. Gelecek hafta oynanacak maçların ardından, Galatasaray Play-Off turunda Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilir.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş eşleşebilir mi?

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE TÜRK DERBİSİ YAŞANABİLİR
Temsilcilerimizin birbiriyle eşlemesi durumunda Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisi ihtimali devreye girecek.

İlk 24'e girme mücadelesi veren Fenerbahçe veya Beşiktaş, son haftada hedeflerine ulaşırsa çapraz eşleşmede sarı kırmızılılara rakip olabilir.

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