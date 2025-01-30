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UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş eşleşebilir mi?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
15:53
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu kura çekimi için geri sayım sürüyor. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa arenasındaki son maçlarına bu akşam çıkacak. Türkiye'den üç ekibin mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde, son hafta karşılaşmaları öncesinde yalnızca Galatasaray ilk 24 takım arasına girmeyi garantiledi. Fenerbahçe 23. sırada, Beşiktaş ise 24. sırada yer alırken, bu iki takımın durumu oynanacak maçların ardından netleşecek. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi hangi tarihte, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar…