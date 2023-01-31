İmzaladıkları metinden haberleri mi yok? İyi Parti’nin İstanbul Sözleşmesi çıkışı Saadet Partisi’ni kızdırdı

LGBT'NİN BEKLEDİĞİ HABER DE 6'LI MASADAN

LGBT sapkınlığı için zemin oluşturan ve Türkiye'nin çıktığı İstanbul sözleşmesine geri dönüş de Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 6'lı masa vaadi olarak kayıtlara geçti.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE GERİ DÖNECEĞİZ"

Parlamenter sisteme dönüşte anlaşan 6'lı masa, ortak mutabakat metnini dün düzenlenen programla açıkladı. Parti temsilcilerinin tek tek kürsüye çıkarak açıkladığı vaatlerden dikkat çekenleri vardı. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de sunum yapanlar arasındaydı.

Özlale, Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılan tüm uluslararası anlaşmalara geri döneceğiz' vaadini okudu.

6 LİDER KONUYA GİRİLMEMESİ ÜZERİNE ANLAŞMA YAPTI

İyi Partili Özlale, 6 liderin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hassasiyeti yüzünden konuya girilmemesi üzerine anlaştığı halde İstanbul Sözleşmesi'ne de geri dönüleceğini söyledi.

Özlale, "Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır." ifadelerini kullandı.

SAADET PARTİLİLERİ KIZDIRDI

Salondan alkış alan bu sözler, ittifak ortağı Saadet Partisi'ni kızdırdı. İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz eden Saadetlilerin tepkisi üzerine partiden bir açıklama geldi.

"O SÖZLER ÜMİT BEY'İN KENDİ ŞAHSİ GÖRÜŞÜDÜR"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, Özlale'nin sözlerinin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür.

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