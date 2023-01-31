İmzaladıkları metinden haberleri mi yok? İyi Parti’nin İstanbul Sözleşmesi çıkışı Saadet Partisi’ni kızdırdı

Adaylarını belirlemeyen ve açıklamayan 6'lı masada seçimle ilgili olarak "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ismi verilen bir çalışma metni dün kamuoyu ile paylaşıldı. Parti temsilcilerinin açıkladığı vaatlerin satır aralarında HDP ile yapılan flörtün belgesi niteliğinde maddeler yer aldı.
6'LI MASANIN HDP'YE GÖZ KIRPAN VAADİ
Ortak mutabakat metninin açıklandığı bölümde teröre destek veren, yolsuzluk yapan belediyelerle ilgili olarak alınan kayyum uygulamasının kaldırılacağı vaadinde bulunuldu.
BELEDİYELERDE TERÖRE DESTEK VERMENİN ÖNÜNÜ AÇMAYI VADETTİLER
HDP'li belediyelerin özellikle terör örgütü PKK'ya kaynak aktardığı tespit edilmesi üzerine kayyum uygulaması gerçekleştirilmiş ve genel olarak valiler belediye başkanlığına vekalet etmişti. Böylece HDP'li belediyeler tarafından teröre destek verilmesinin önüne geçilmiş, kaynaklar millete hizmet için kullanılmıştı.
LGBT'NİN BEKLEDİĞİ HABER DE 6'LI MASADAN
LGBT sapkınlığı için zemin oluşturan ve Türkiye'nin çıktığı İstanbul sözleşmesine geri dönüş de Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 6'lı masa vaadi olarak kayıtlara geçti.
"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE GERİ DÖNECEĞİZ"
Parlamenter sisteme dönüşte anlaşan 6'lı masa, ortak mutabakat metnini dün düzenlenen programla açıkladı. Parti temsilcilerinin tek tek kürsüye çıkarak açıkladığı vaatlerden dikkat çekenleri vardı. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de sunum yapanlar arasındaydı.
Özlale, Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılan tüm uluslararası anlaşmalara geri döneceğiz' vaadini okudu.
6 LİDER KONUYA GİRİLMEMESİ ÜZERİNE ANLAŞMA YAPTI
İyi Partili Özlale, 6 liderin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hassasiyeti yüzünden konuya girilmemesi üzerine anlaştığı halde İstanbul Sözleşmesi'ne de geri dönüleceğini söyledi.
Özlale, "Bütün uluslararası sözleşmelere geri dönüyoruz. Çünkü biliyoruz ki 'İstanbul Sözleşmesi yaşatır." ifadelerini kullandı.
SAADET PARTİLİLERİ KIZDIRDI
Salondan alkış alan bu sözler, ittifak ortağı Saadet Partisi'ni kızdırdı. İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz eden Saadetlilerin tepkisi üzerine partiden bir açıklama geldi.
"O SÖZLER ÜMİT BEY'İN KENDİ ŞAHSİ GÖRÜŞÜDÜR"
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, Özlale'nin sözlerinin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi.
Kaya, şu ifadeleri kullandı:
Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür.
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