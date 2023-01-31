İstanbul Sözleşmesi 6’lı masayı karıştırdı! İYİ Parti ve Saadet Partisi karşı karşıya geldi | Video
İstanbul Sözleşmesi 6’lı koalisyon'u karıştırdı! İYİ Parti ve Saadet Partisi karşı karşıya geldi. Millet İttifakı’nın Mutabakat Metni’nde Saadet’lileri rahatsız etmemek için Karamollaoğlu’nun talebi üzerine İstanbul Sözleşmesi ifadesi yer almadı. Milletler arası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis'e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız denildi. İstanbul Sözleşmesi’ne dolaylı göndermede bulunuldu.
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