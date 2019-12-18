Kızarıklık ve kuruluğa çare oluyor!

Hassas ciltler, için cilt bakımı yapılırken pek çok faktöre dikkat etmek gerekir. Öncelikle uygulanacak bakım yönteminin kişinin cilt yapısına uygun ve doğal olması çok önemlidir. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, cilt bakım merkezlerine gelen kadınların %86'sı, erkeklerin ise %45'i kendi cildini "çok hassas ve alerjik" olarak tanımlıyor. Kimi zaman soğuk havadan kızarmış bir cilt bile kişiler tarafından hassas ve allerjik olarak algılanabiliyor. Ancak bu doğru bir yaklaşım değildir. Öncelikle cildinizin hassas olup olmadığı uzman bir hekim tarafından tespit edilmeli, ardından buna uygun bir bakım yöntemi seçilmelidir.

HASSAS CİLTLER NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Sıradan bir cilt ile hassas bir cildi ayırabilmek zaman zaman zor olabilir. Çünkü cilt bakımı için kullanılan kimyasallar ya da ev temizlik ürünleri sıradan bir cilt üzerinde kızarıklık, kuruluk, batma ya da yanmaya sebep olabilir. Fakat dermatologlar hassas bir cildi teşhis ederken aşağıdaki belirtileri ararlar:

Püstüller, cilt çarpması veya cilt erozyonu gibi deri reaksiyonları

Cildin sinir uçlarını düzgün şekilde koruyamayan çok kuru cilt

Yüzde veya vücudun farklı bölgelerinde kolayca kızarma eğilimi

HASSAS CİLTLERDE KIZARIKLIK

Hassas ciltte kan damarları cilt yüzeyine genetik olarak daha yakındır. Sıcak hava, sıkıntılı bir durum bile yüzdeki kan damarlarının genişlemesine neden olur. İnce ciltlerde bu kanlanma gözle görülür. Bağışıklık sistemi hassas ciltlerde çabuk tetiklenir. Bir tahriş unsuruna karşı harekete geçtiğinde ilgili bölgeye kan hücum eder ve cilt anında kızarır ve bu kızarıklık yangı devam ettiği sürece geçmez. Yangı olmasa bile açık tenli insanların ciltleri kan damarları yüzeye daha yakın olduğu için pembemsi görülebilir. Bu tip ciltlerde pigmentler daha az olduğu için kızarıklık daha da belirgindir.

HASSAS CİLTLERDE KIZARIKLIĞA KARŞI BAKIM ÖNERİLERİ

Bilinen tüm tahriş edici ve allerjik maddelerden uzak durulmalı. Parfüm, aromatik yağlar, isopropil veya SD alkol, mentol, nane özleri, turunç özleri, kurutucu kil maskeleri kan akışını hızlandıran kimyasallarda sakınmak gerekir.

Cildi soyan veya kuru bırakan ürünler kullanılmamalı.

Güneş ve sıcak havadan kaçınmalı. Ciltteki kan damarlarını genişlemesine neden olacağı için yangı yapabilir.

Cildi serin tutmaya çalışmak gerekir.

Her gün düzenli güneş koruyucu kullanılmalı. Çinko oksit hassas ciltlere uygun bir kimyasaldır.

Parfüm içermeyen ve hassas ciltlere özel üretilmiş nemlendirici kullanılmalı.

AHA'lı ürünleri kullanmadan önce uzman önerileri alınmalı.