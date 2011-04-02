Hafta Sonu Rotası! Özel

Çevrimiçi kalem oynatan biri olarak bu önerim enteresan gelebilir, ama bilgisayarı bir süreliğine kapatmanızı isteyeceğim sevgili okur...



Geçen gün facebook'ta fotoğrafını beğendiğin bir arkadaşın vardı ya! Müsaitse onu da al... Ya da epeydir görüşmeyi istediğin ama bir türlü denk getiremediğin, başka birini... Bu hafta sonu yalnızlığı yanına alma... Meteorolojinin bana verdiği yetkiye dayanarak söylüyorum ki, hafta sonu hava sıcaklığı 13 derece civarında olacak! Yani çıkmadan üstüne muhakkak bir şeyler de al!



Rotamızı Babylon sahnesine çevirdiğimizde Cumartesi akşamları Disko Kralı'nda görmeye alışık olduğumuz Bedük'ü görüyoruz... Bedük'ün programının başlama saati 23:00. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin, "Babylon'a en rahat nasıl giderim?" diyenlerin adresiyse https://www.babylon.com.tr/tr/iletisim/



"Bedük bize fazla metal kaçar romantik bir şeyler olsa fena olmazdı!" serzenişineyse, Jolly Joker Balans, İstanbul'da 'Yeni Türkü' cevap veriyor. 'Olmasa Mekbubun', 'Destina', 'Yağmur'un Elleri gibi şaheserleri dinleyip bir süre de olsa 'çemberin dışı'na çıkmak isteyenler için iyi bir alternatif. Bu etkinlikte ayaktaki misafirlerin cebinden 39 lira 50 kuruş çıkarken, 'çok önemli insanlar' konseri 67 liraya oturarak izleyebilecekler.. Etkinliğin başlama saati 22:00.



İstanbul cumartesi akşamı özel bir konsere de ev sahipliği yapıyor... 1990 yılında Cenk Taner tarafından kurulan 'Kesmeşeker' 20. yıl konseri ile onları gerçekten özleyenler için, Mask Live Music Club'ta. 22:00'de başlayacak etkinlik, 23 liralık nispeten mâkul bilet fiyatıyla da dikkat çekiyor.



Müzik seferinin son durağı Nilüfer.Türkiye'de esen Rock müzik rüzgârından nasibini alan Nilüfer, 23:00'te İzmir Arena'da, Egeli hayranlarının karşısına çıkacak.. Bilet fiyatı 36,50. Haftaya daha geniş rotalarda buluşmak üzere...