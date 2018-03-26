Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tiyatro toplum için etkili bir eğitim aracı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Evrensel değerleri savunan, Türk milletinin kültürel gelişimine ve eğitimine olumlu katkılar sağlayan, sevgiyi, saygıyı, iyiyi ve doğruyu temel alan her türlü sanat anlayışının, Türkiye'nin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynadığını ifade eden Erdoğan, tiyatronun toplumsal yaşamdaki etkinliğini her geçen gün arttırdığını vurguladı.

"TOPLUM İÇİN ETKİLİ BİR EĞİTİM ARACI OLMUŞTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşama ayna tutan, insanı insana anlatan, sorgulayıcı ve eleştirel bakış açısıyla olayların anlaşılmasına vesile olan tiyatro, meddah, kukla ve gölge oyunu gibi türleriyle ülkemizde gelenekselleşmiş; her zaman geniş bir seyirci kitlesine hitap ederek, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm toplum için etkili bir eğitim aracı olmuştur" dedi.





"HOŞGÖRÜ VE BARIŞ ORTAMININ VAZGEÇİLMEZ KOŞULU SANAT"

Tiyatroda kaliteli ve seçkin eserlerin izleyiciyle buluşturulmasının, evrensel değerlerin benimsenmesinde, milli kültürün zenginleşerek yaşatılmasında, geliştirilmesinde ve geleceğe taşınmasında büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve barış ortamının vazgeçilmez koşulu olan sanat, sanatçılarımızın fedakar ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır. Bu büyük sorumluluğu üstlenen, kendileriyle ve kültürleriyle barışık değerli sanatçılarımıza vatandaşlarım adına teşekkür ediyor, sanatçı ve sanatsever vatandaşlarımızın da desteğiyle bu alandaki zenginliklerimize her zaman sahip çıkacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli tiyatro sanatçılarımızın, tiyatro çalışanlarının ve sanatseverlerin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."