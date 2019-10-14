Mehterinizi duyan düşman teslim olur...

BUGÜN NELER OLDU

Konser turnesi kapsamında Türkiye'ye gelen ünlü Rus piyanist Evgeny Grinko, 8 Ekim'de Ankara'da konser verdi. Konser öncesi SABAH'ın sorularını yanıtlayan Grinko, Türkiye'nin kalbinde özel bir yeri olduğunu ifade etti. Grinko şunları dile getirdi:Türkiye'nin kalbimde özel bir yeri var. Ülkenizi gerçekten çok seviyorum. Türkiye deyince ilk olarak aklıma lezzetli yemekler, sıcak denizler, baklava, çay, Atatürk ve sıcakkanlı Türk insanları geliyor. Zeki Müren'i dinlemek insana huzur veriyor. Şarkılarının melankolik ve duygusal bir havası var. Mehter marşlarınızı daha önce dinledim. Mehter marşınız öyle güçlü bir sese sahip ki duyan düşman direk teslim olur. Türkiye'de Ege kıyılarında gezmeyi çok seviyorum. Deniz kenarında küçük ve sevimli çok güzel kasabalar var.Bundan 100 yıl sonra yalnızca piyano başında sigara içen bir adam olarak hatırlanmak istemem. Sürekli bir melankolik havam yok sadece bazı dönemlerde böyle oluyorum. Müzik benim için dünyadan kaçmak demek. Eserlerimi üretirken ilham kaynağım geceye yakın saatlerde gelir ve doğaçlama olarak çalmaya başlarım. Sonra o notalar kendiliğinden güzel bir esere dönüşür.Tarihte medeniyetlerin gelişmesi için kapitalizmi ve sosyalizmi denedik ancak başarısız olduk. Tekrar başa döndük. Bence insanlığın gelişimi için artık bilimi esas alarak ilerlememiz gerekiyor.