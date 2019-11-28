Bir asır sonra minaresine kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Makedonya'da bulunan ve minaresi 107 yıl önce yıkılan Ohri Ali Paşa Camisi bir asır sonra minaresine kavuşuyor. Caminin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce sürdürülen restorasyonu tamamlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın da katılımıyla minarenin açılışı bugün yapılacak. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem 1573'te Süleyman Paşa tarafından yaptırılan ve 1823'te Belgrad Veziri olan Maraşlı Ali Paşa tarafından onarıldığı için onun adıyla anılan Ohri Ali Paşa Camisi'nin bir vakıf eseri olduğunu söyledi. Ertem, "Yıkılan 32,5 metrelik minaresi yeniden inşa edildi" dedi.