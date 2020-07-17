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'da açık havada tiyatro günleri

'da, 'in ölümsüz eseri "Keşanlı Ali Destanı" ve Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" oyunları, açık havada tiyatroseverlerle buluşacak.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 21:53 Son Güncelleme: 17.7.2020 22:02 ABONE OL
Bursa'da açık havada tiyatro günleri

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek "Açık Hava'da Tiyatro Günleri" kapsamında, 18-21 Temmuz günlerinde "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun sahnelenecek.

Bursa'da açık havada tiyatro günleri | Video

Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyun da 23-26 Temmuz tarihlerinde izleyiciyle buluşacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, etkinliğin, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu ile Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı (BKSTV) iş birliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Şehrin kültür ve sanat hayatının, canlılığını koruması için farklı etkinlikler planladıklarını vurgulayan Aktaş, "Kontrollü normal süreçte, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek, hemşehrilerimizi Açık Hava Tiyatrosu'na bekliyoruz." ifadesini kullandı.

BKSTV Başkanı Özer Matlı da Bursalıların salgın sürecinde ayrı kaldığı kültür sanat etkinliklerine hasreti, düzenleyecekleri programlarla gidermeyi amaçladıklarını aktardı.

Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan da tiyatro şöleninin gerçekleşmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

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Bursa'da açık havada tiyatro günleri
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