Berlinale cinsiyet ayrımını kaldırdı

Almanya'da, Berlin Film Festivali yönetimi en iyi oyuncu ödüllerindeki kadın ve erkek ayrımını kaldırarak, bunun yerine en iyi başrol ve en iyi yan rol dallarında ödül verilmesi kararını aldı. "Berlinale" olarak bilinen festival yönetiminden bugün yapılan açıklamada, "İlk kez oyunculuk ödüllerinde cinsiyet ayrımının gözetilmeyeceği" vurgulanarak, "En İyi Kadın" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri yerine "Başrolde En İyi Oyunculuk Performansı" ve "Yan Rolde En İyi Oyunculuk Performansı" dallarında Gümüş Ayı verileceği belirtildi. Berlinale'nin yöneticileri Carlo Chatrian ile Mariette Rissenbeek bu kararı, "Oyunculuk dalında ödülleri cinsiyete göre ayırmamak, sinema sektöründe toplumsal cinsiyet duyarlılığı konusundaki bilincin bir göstergesidir" sözleriyle değerlendirdi.







BAUER'İN YERİNE 'JÜRİ ÖDÜLÜ'

Berlinale tarafından yapılan açıklamada diğer ödüllere ilişkin yenilikler hakkında da bilgi verildi. Buna göre, 2021'den itibaren "Alfred Bauer Ödülü" tamamen kaldırılarak bunun yerine "Jüri Ödülü" verilecek. Sinemada yeni perspektifler açan filmlere verilen Alfred Bauer Ödülü 2020'deki Berlinale'de iptal edilmişti. Berlinale'nin kurulmasından sonraki ilk 25 yıl boyunca festivalin direktörlüğünü yapan Alfred Bauer'in Nasyonal Sosyalizm döneminde yürütülen propagandalarda önemli bir rol oynadığının ortaya çıkması üzerine festival yönetimi bu ödülü iptal etme kararı almıştı. Berlinale'de En İyi Film dalında verilen Altın Ayı'nın yanı sıra aralarında "Büyük Jüri Ödülü"nün de bulunduğu toplam yedi dalda Gümüş Ayı ödülleri veriliyor. 71'inci Berlin Film Festivali'nin 11-21 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanıyor. Koronavirüs salgınına rağmen, gelecek yıl festivalin yüz yüze katılım ile düzenlenmesi öngörülüyor. Deutsche Welle Türkçe

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