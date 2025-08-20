Haberler Günaydın Haberleri 20 Ağustos magazin dünyası bu haberle sarsıldı: Şarkılarla cinsel sömürü! Pop müzik şarkıları ahlak sınırlarını zorluyor...
Giriş Tarihi: 20.8.2025 08:41 Son Güncelleme: 20.8.2025 08:58

20 Ağustos magazin gündemi, yine birbirinden farklı ve dikkat çekici haberlere sahne oldu. Ünlü isimlerin sahne performanslarından özel hayatlarına ve tatil rotalarından gündem yaratacak gelişmelere kadar pek çok konu, takipçiler için ilgi odağı oldu. Gün boyunca magazin dünyasında yaşanan bu gelişmeler, hem hayranlar hem de basın mensupları tarafından yakından takip edildi.

Ailesiyle tatilin tadını çıkardı! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın yaz rotası Çeşme’den Bodrum’a uzandı

9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, ailesiyle tatilin tadını çıkardı. Çeşme'den Bodrum'a uzanan yaz rotasında neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü sanatçı, sahnelerden uzak geçirdiği bu keyifli anlarıyla gündeme geldi. Detaylar için tıklayın... 

80’lerin asi kızı 62 yaşında! Hababam’ın ‘Ayşe’si Zümrüt Cansel’in son halini görenler şaştı: Annesi de Yeşilçam’ın trajik yıldızı çıktı...

80'lerin gençlik filmlerinde "asi ve sorunlu kız" karakterleriyle hafızalara kazınan Zümrüt Cansel, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'daki Ayşe rolüyle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren 62 yaşındaki oyuncunun günümüzdeki hali görenleri şaşırtıyor. Üstelik Cansel'in annesi de Yeşilçam'ın efsane yıldızlarından biri çıktı! Detaylar için tıklayın... 

Spotify pes etti! Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: GÜNAYDIN'ın o manşeti sonrasında yeni adımlar atıldı

Türkiye, küresel müzik sahnesinde hızla yükseliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify ile yapılan toplantıda İstanbul'da 2026'da açılacak Türkiye ofisini ve genç yeteneklere, kadın sanatçılara destek verecek programları duyurdu. Haberin detayları için tıklayın!

60 manken podyumda Filistin'e destek verdi! Manken Şevval Şahin hissettiklerini bakın nasıl paylaştı...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları giderek büyürken, 60 manken podyuma çıkarak Filistin'e destek mesajı verdi. Bunlardan biri de Şevval Şahin'di. Cadde üzerindeki dev podyumda yürüyen Şahin, yaşadığı heyecanı ve duygularını takipçileriyle paylaştı. Detaylar için tıklayın!

Ortadoğu’nun stil ikonu Karen Wazen Türkiye'de! Her yeri karış karış gezip çocuklarına tanıttı...

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Ortadoğu'nun stil ikonu Karen Wazen, Türkiye'yi ziyarete feldi. Bodrum'un ardından İstanbul'u gezen Wazen, çocuklarıyla birlikte şehrin keyfini çıkardı. Detaylar için tıklayın!

Şarkılarla cinsel sömürür! Pop müzik şarkıları ahlak sınırlarını zorluyor...

Pop müzikte sadece kıyafetler değil, şarkı sözleri de artık ahlak sınırlarını zorluyor. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde gündemde kalmak uğruna 'belden aşağıya' yönelen şarkıcıları ve eserlerini mercek altına aldı. Detaylar için tıklayın!

