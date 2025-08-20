20 Ağustos magazin dünyası bu haberle sarsıldı: Şarkılarla cinsel sömürü! Pop müzik şarkıları ahlak sınırlarını zorluyor...

80’lerin asi kızı 62 yaşında! Hababam’ın ‘Ayşe’si Zümrüt Cansel’in son halini görenler şaştı: Annesi de Yeşilçam’ın trajik yıldızı çıktı...

80'lerin gençlik filmlerinde "asi ve sorunlu kız" karakterleriyle hafızalara kazınan Zümrüt Cansel, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'daki Ayşe rolüyle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren 62 yaşındaki oyuncunun günümüzdeki hali görenleri şaşırtıyor. Üstelik Cansel'in annesi de Yeşilçam'ın efsane yıldızlarından biri çıktı! Detaylar için tıklayın...