20 Ağustos magazin dünyası bu haberle sarsıldı: Şarkılarla cinsel sömürü! Pop müzik şarkıları ahlak sınırlarını zorluyor...

Birbirinden ilginç magazin haber turu başlıyor...
9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, ailesiyle tatilin tadını çıkardı. Çeşme'den Bodrum'a uzanan yaz rotasında neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü sanatçı, sahnelerden uzak geçirdiği bu keyifli anlarıyla gündeme geldi. Detaylar için tıklayın...
80'lerin gençlik filmlerinde "asi ve sorunlu kız" karakterleriyle hafızalara kazınan Zümrüt Cansel, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor'daki Ayşe rolüyle dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Uzun yıllardır ekranlardan uzak bir yaşam süren 62 yaşındaki oyuncunun günümüzdeki hali görenleri şaşırtıyor. Üstelik Cansel'in annesi de Yeşilçam'ın efsane yıldızlarından biri çıktı! Detaylar için tıklayın...
Türkiye, küresel müzik sahnesinde hızla yükseliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify ile yapılan toplantıda İstanbul'da 2026'da açılacak Türkiye ofisini ve genç yeteneklere, kadın sanatçılara destek verecek programları duyurdu. Haberin detayları için tıklayın!
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları giderek büyürken, 60 manken podyuma çıkarak Filistin'e destek mesajı verdi. Bunlardan biri de Şevval Şahin'di. Cadde üzerindeki dev podyumda yürüyen Şahin, yaşadığı heyecanı ve duygularını takipçileriyle paylaştı. Detaylar için tıklayın!
Paylaşımlarıyla dikkat çeken Ortadoğu'nun stil ikonu Karen Wazen, Türkiye'yi ziyarete feldi. Bodrum'un ardından İstanbul'u gezen Wazen, çocuklarıyla birlikte şehrin keyfini çıkardı. Detaylar için tıklayın!
Pop müzikte sadece kıyafetler değil, şarkı sözleri de artık ahlak sınırlarını zorluyor. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ bugünkü köşesinde gündemde kalmak uğruna 'belden aşağıya' yönelen şarkıcıları ve eserlerini mercek altına aldı. Detaylar için tıklayın!