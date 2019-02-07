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başvuruları ne zaman sona eriyor? YÖKDİL şartları nelerdir?

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav ne zaman yapılacak? Son başvurular tarihi belli oldu mu? Yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na yarın saat 18.00'e kadar başvuru yapılabilecek. Sınav takvimi belli oldu.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:25
YÖKDİL başvuruları ne zaman sona eriyor? YÖKDİL şartları nelerdir?

Yükseköğretim Kurumları DİL Sınavı internet sitesindeki bilgiye göre, 6. YÖKDİL Sınavı başvuruları yarın saat 18.00'e kadar yapılabilecek. Sınav başvuruları, "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Aday Başvuruları:30 Ocak - 08 Şubat 2019 (saat 18:00'e kadar)
Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması:04 - 09 Mart 2019
Sınav Tarihi:10 Mart 2019
Sınav İtirazı:11 - 15 Mart 2019
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YÖKDİL başvuruları ne zaman sona eriyor? YÖKDİL şartları nelerdir?
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