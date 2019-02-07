YÖKDİL başvuruları ne zaman sona eriyor? YÖKDİL şartları nelerdir?

Yükseköğretim Kurumları DİL Sınavı internet sitesindeki bilgiye göre, 6. YÖKDİL Sınavı başvuruları yarın saat 18.00'e kadar yapılabilecek. Sınav başvuruları, "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.
Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.
SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
|Aday Başvuruları
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|30 Ocak - 08 Şubat 2019 (saat 18:00'e kadar)
|Sınav Giriş Belgelerinin Yayımlanması
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|04 - 09 Mart 2019
|Sınav Tarihi
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|10 Mart 2019
|Sınav İtirazı
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|11 - 15 Mart 2019