Sabah Memurlar: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme zam teklifleri!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme teklifleri yapıldı. Bakanlıklarda çalışan kamu ve sendika görevlileri için zam teklifleri ne kadar oldu? 5. Dönem Memur-Sen Toplu Sözleşme teklifleri metni Sabah Memurlar'da.

"Bu toplu sözleşmenin tarafları; bağlı sendikalarının üye sayısı itibarıyla en fazla üyeye sahip kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu olan MEMUR-SEN ile Kamu İşveren Heyetidir."

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EN ÇOK ZAM İSTEYEN KESK

Memur sendikaları içinde en yüksek artışı KESK istedi. 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talep etti. KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, tekliflerinde yoksulluk sınırındaki artış oranının maaş artışında temel alınmasını istediklerini belirtti. En düşük memur maaşının Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç 4 bin 222 liraya çıkarılmasını istediklerini belirten Gezen, eş yardımının 478 liraya çıkarılmasını ve her bir çocuk için 500 lira ödenmesini talep ettiklerini dile getirdi.