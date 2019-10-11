Sayıştay Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak! Başvuru şartları belli oldu mu?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN (OKUL ÖNCESİ) İLE ÇOCUK GELİŞİMCİSİ ALINACAKTIR.

Başkanlığımız Sosyal İşler Birim Başkanlığına bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca bir adet Öğretmen (Okul Öncesi) ile bir adet Çocuk Gelişimcisi olarak istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine uygun olarak sözlü sınavla (sözlü sınav mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.) personel alınacaktır.

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