Sabah memurlar: Bilişim Sistemleri bölümü mezunu olanlar dikkat!

5393 sayılı Kanunun "Norm Kadro ve personel İstihdamı" başlıklı 49 uncu maddesinde "Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz.

Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır hükmü, 5'inci fıkrasında; " ... Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…" hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 16/01/2007 tarihli ve 2007/10 sayılı genelgesi ekinde 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesi kapsamında çalıştırılacak personele ilişkin unvanlar sayılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde Belediye Başkanlığında istihdam edilmek istenen ilgilinin hizmetlerine ihtiyaç duyulması ve mevzuatta yer alan diğer şartları taşıması halinde mezkur Genelge ekinde yer alanlardan ilgili pozisyon unvanlarından herhangi birine atanabileceği ve atanması düşünülen herhangi bir pozisyon bulunması durumunda konunun değerlendirilebileceği düşünülmektedir.