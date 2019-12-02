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Son dakika: Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama

Bakanı Ziya Selçuk'tan adaylarını ilgilendirecek son dakika açıklaması geldi... Milli Eğitim Bakanı Selçuk hangi branşlarda öğretmen ihtiyacı olduğunu tespit etmek amaçlı yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi.

AA Öğretmen
Giriş Tarihi: 2.12.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 12:00
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz."

"DÜŞÜNCE VE EYLEM ALANI OLUŞTURUYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla, Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz"

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklama
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