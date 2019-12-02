Aralık ayı ekonomi gündemi! Yıllık enflasyon oranı ne kadar olacak? Büyüme oranları nasıl gerçekleşecek?

Türkiye'nin ekonomi gündemi bu hafta nasıl olacak? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, ekonomi gündemini yorumladı. Yıllık enflasyon tahmini ne olacak? Asgari ücret görüşmeleri nasıl geçecek? İşte haftalık ekonomi gündemi ve gerçekleşecek olan verilerin tahmini...

2 ARALIK 2019 PAZARTESİ

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMI BELLİ OLDU

Türkiye'nin Üçüncü Çeyrek Büyüme rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 büyüdü. 4. çeyrekte ise yüzde 4-5 oranında bir büyüme bekleniyor. TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) İstanbul'da ihracat rakamlarını açıklayacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI

Asgari ücret toplantısı başlayacak. Bugün saat 14:00'de asgari ücret toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıyı milyonlarca kişi bekliyor. Emekli ve memur maaşları da yavaş yavaş netleşmeye başlayacak. Asgari ücretin de net olarak 2500 civarında olması bekleniyor.

EMLAK VERGİSİ TAKSİTİNDE SON GÜN

Emlak vergisinde bugün son gün. Emlak vergisinin ikinci taksit ödemesi daha önce 2 Aralık'a ertelenmişti.

Haftanın ekonomi gündemi... (2 Aralık 2019 Pazartesi)

3 ARALIK 2019 SALI

KASIM AYI ENFLASYONU

Yarın Kasım ayı enflasyonu açıklanacak. Faruk Erdem, yıllık enflasyonun yüzde 11 oranında gerçekleşebileceğini söyledi. Bunun yanında 5 aylık enflasyon rakamı da belli olacak. Açıklanacak olan enflasyon oranına göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı da netleşecek.

5 ARALIK PERŞEMBE

MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI

Merkez Bankası 5 Aralık perşembe günü 2020 para politikasını açıklayacak.

12 ARALIK PERŞEMBE

YILIN SON FAİZ TOPLANTISI

Merkez Bankası yılın son faiz toplantısını yapacak. Merkez Bankası daha önce faiz oranlarını düşürmüştü.

Faruk Erdem, yıllık enflasyon oranı hakkında da konuştu. Faruk Erdem, bu yıl enflasyonun yaklaşık olarak yüzde 12 olacağını ve bundan dolayı da eski yıllardaki artışlara göre asgari ücret için yüzde 15 civarında bir zam oranı beklediğini söyledi.

Ayrıca Faruk Erdem, 2020 yılının Türkiye'nin ekonomisinde pozitif büyümelerin daha yüksek olacağını söyledi.

2019 büyüme beklentisi ortalama: %0.4

2019 4. çeyrek büyüme beklentisi: %3-4

2019 2. çeyrek büyüme rakamı: - %1.5