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'de yayımlandı! personel alımı yapacak

Kamu kurumlarına personel alımları devam ediyor. 'de yayımlanan karara göre personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre TÜBİTAK BİLGEM Fakültesi mezunu Teknisyen alacak. Personel alımı ile ilgili detaylar da belli oldu. TÜBİTAK personel başvuru şartları ve detayları...

Giriş Tarihi: 10.2.2020 14:02 ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK personel alımı yapacak

2020 personel alımları devam ediyor. TÜBİTAK personel alımı için ilan yayınladı. Personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayınlanan ilana göre 6 teknisyen personel alınacak. Personel alımı için başvuru şartları da belli oldu.

TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı (TTSBY) bünyesinde görev yapmak üzere personel alınacaktır.

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), mülga Devlet Personel Başkanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! TÜBİTAK personel alımı yapacak
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