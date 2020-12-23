Son dakika! TÜİK rakamlarındaki o ayrıntı! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak?

Asgari ücretle son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari Ücret komisyonu üçüncü toplantısını da yaptı. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için artık son viraja da girilmiş oldu.

İŞVEREN DENGELİ BİR RAKAM BEKLENTİSİ İÇERİSİNDE

Önümüzdeki hafta gelecek teklifler üzerinden bir uzlaşma çıkmasını bekliyoruz. Ancak ilk gelen sinyaller işçi tarafının TÜİK rakamlarını beğenmediği yönünde. İşveren tarafı ise istihdamın korunması için dengeli bir rakam beklentisini yineliyor.