Son dakika! TÜİK rakamlarındaki o ayrıntı! Asgari ücret 2021 ne kadar olacak?

Asgari ücretle son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari Ücret komisyonu üçüncü toplantısını da yaptı. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için artık son viraja da girilmiş oldu.
İŞVEREN DENGELİ BİR RAKAM BEKLENTİSİ İÇERİSİNDE
Önümüzdeki hafta gelecek teklifler üzerinden bir uzlaşma çıkmasını bekliyoruz. Ancak ilk gelen sinyaller işçi tarafının TÜİK rakamlarını beğenmediği yönünde. İşveren tarafı ise istihdamın korunması için dengeli bir rakam beklentisini yineliyor.
TÜİK ASGARİ ÜCRET 2021 TEKLİFİNİ SUNMUŞTU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri önceki gün yapılan üçüncü toplantıda bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.
Aslında her yıl TÜİK bu konudaki çalışmasını komisyonla paylaşıyor. Geçmiş yıllarda da rakamları hesaplayıp komisyona sunmuştu. İsterseniz geçtiğimiz yıl sunduğu rakamlara bakalım.
TÜİK'İN GEÇEN YIL Kİ TEKLİFİ
Geçen yıl TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2.331 TL, orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2.086 TL ve hafif işlerde çalışanlar için ise 1.940 TL olduğunu hesaplamış ve komisyonla paylaşmıştı. Bunun üzerine komisyondan çıkan net Asgari ücret rakamı yüzde 15 artışla 2.324 lira 70 kuruş olmuştu.
Bakıldığında rakamın ağır işte çalışan işçilerin geçim tutarının hemen altında ve orta nitelikli işlerde çalışanların ise biraz üstünde olduğu görülüyor. Bu yıl da aynı şekilde bir rakam çıkarsa net asgari ücret 2.507 lira ile 2.792 lira arasında bir rakama tekabül ediyor. bu da enflasyon üzerine yaklaşık 5 puanlık bir artış anlamına geliyor.
TÜİK 2019 YILINDA AĞIR İŞLER İÇİN YÜZDE 19.18 ORAN ARTIRIMI YAPMIŞTI
Bu arada TÜİK'in geçen yıl ve bu yılki rakamlarını karşılaştırdığımızda bir başka ayrıntı daha göze çarpıyor.
TÜİK geçen yıla göre ağır işlerde çalışanlar için geçim rakamını yüzde 19.78 artırırken bu artış rakamı hafif işlerde çalışanlar için yüzde 20,.53 oluyor. Bizim de "Merkez Bankası'nın beklenti anketinde ortaya çıkan yüzde 14.18'lik enflasyon rakamına 5 puanlık refah payı konulursa artış yüzde 19.18 olur" şeklindeki hesaplamamıza yakın bir rakam ortaya çıkmış oldu. Çünkü son 10 yıldaki artışlar bir önceki yıl sonu enflasyonunun 3 ya da 5 puan üstünde gerçekleşmiş. Ancak bu yıl pandemi şartları da düşünüldüğünde farklı bir hesaplama yöntemi de uygulanabilir. Kesin rakamlar önümüzdeki hafta ortaya çıkacak.
2019-2020 KARŞILAŞTIRMALI TABLO
ÇALIŞMLA ŞEKLİ -- 2019 -- 2020 --- ARTIŞ (%)
Ağır işler ----- 2.331 TL --- 2. 792 TL -- 19.78
Orta nitelikteki işler --- 2.086 TL --- 2.507 TL --- 20.17
Hafif işler --- 1.940 TL --- 2. 339 TL --- 20.53
Mevcut net asgari ücret: 2 bin 324 lira 70 kuruş
Ağır işler için artış oranı: Yüzde 20,10
Ağır işlerde çalışanlar için brüt asgari ücret: 3.534,55 TL
Başkan Erdoğan'dan son dakika asgari ücret açıklaması | Video
Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a asgari ücrete ilişkin sorular da soruldu. Burada asgari ücrete ilişkin soruya cevap veren Erdoğan "Gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna karşılık "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz" dedi.