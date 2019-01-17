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20 bin ne zaman atanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmenin alımı geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması ne zaman gerçekleşecek?

Giriş Tarihi: 17.1.2019 16:38
20 bin sözleşmeli öğretmen ne zaman atanacak?

Geçtiğimiz günlerde 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı gerçekleşmişti. Peki sözleşmeli öğretmenlerin ataması ne zaman gerçekleşecek?

TERCİHLER VE ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercihler 28 Ocak - 1 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak olup atamalar 7 Şubat 2019 tarihinde yapılacak.

Öğretmenlerin atama tarihleri belli oldu!

ATAMALAR SÖZLÜ SINAV PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE YAPILACAK

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KONTENJAN SAYISI

MEB, en fazla kontenjanı 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğine ayırdı. Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce için 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

MEB Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı! Milli Eğitim Bakanlığı mülakat sonuçları hemen sorgula

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