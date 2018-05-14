Hafif ticari araç satışları fren yaptı

Bu yıl başından beri her ay düşüş yaşayan hafif ticari araç satışları, ocak-nisan döneminde toplam yüzde 10,3 gerilerken, pazarda satılmakta olan 17 hafif ticari araç markasının 15'inin satışları geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de bu yılın ocak-nisan aylarında 52 bin 138 hafif ticari araç satış yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 58 bin 117 hafif ticari araç satışıyla kıyaslandığında, pazar yüzde 10,3 küçüldü.

Bu yıl başından beri her ay küçülme yaşayan hafif ticari araç pazarı, ocakta yüzde 12, şubatta yüzde 10, martta yüzde 9, nisanda ise yüzde 11 daraldı.

İlk 4 ay itibarıyla hafif ticari araç pazarındaki 17 markanın 15'inin satışlarının düşüş yaşadığı görüldü. Bu pazarda satışlarını artıran iki marka ise Mercedes-Benz ve Mitsubishi oldu.

FORD PAZAR LİDERİ

Ford, ilk 4 ayda 15 bin 342 hafif ticari araç satışıyla pazar lideri oldu. Ancak, markanın sattığı hafif ticari araç sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 9,3 azaldı.

Ocak-nisan aylarında, bu pazarda 12 bin 102 adetle ikinci olan Fiat'ın satışları yüzde 14,3 gerilerken, üçüncü sırada yer alan Volkswagen yüzde 3,1 azalışla 7 bin 109 hafif ticari araç sattı.

Renault'nun hafif ticari araç satışları da yüzde 7,4 düşüşle 3 bin 519 olarak gerçekleşti.

MİTSUBİSHİ SATIŞLARINI 2'YE KATLADI

Bu pazarda ilk 4 ayda satışlarını artıran iki markadan biri olan Mercedes-Benz, 3 bin 453 hafif ticari araç sattı. 2 bin 268 hafif ticari araç satışı gerçekleştirdiği geçen yılın aynı dönemine göre marka yüzde 52,2 pazar büyümesi elde etti.

Mitsubishi ise aynı dönemde yüzde 90,3 artışla bin 667 hafif ticari araç satışı yaptı. Marka, geçen yıl ilk 4 ayda yaptığı 876 hafif ticari araç satışının üzerine 2018'in aynı döneminde 791 adet daha ekledi.

Bu dönemde diğer markaların hafif ticari araç satışlarında düşüş oranları, Citroen'de yüzde 36,6, Peugeot'da yüzde 36, Toyota'da yüzde 10,1, Dacia'da yüzde 28,6, Kia'da yüzde 30,3, Nissan'da yüzde 40,6, Isuzu'da yüzde 11,8, Iveco'da yüzde 21,4, Hyundai'de yüzde 47,9, Karsan'da yüzde 20,7, Ssangyong'da ise yüzde 56,5 olarak gerçekleşti.