BMW çözümü buldu

Otomotiv devleri, ABD'nin Çin'den ithal edilen otomobillere getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisine misilleme olarak Çin'in de yüzde 40'lık ek gümrük vergisi getirmesiyle zor bir dönemden geçiyor. Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin pazarındaki talebi yalnızca Çinli ortağı Brilliance Grubu'nun tesislerindeki üretim kapasitesiyle karşılayamayan BMW, X5 modelinin ABD, Spartanburg'da gerçekleşen üretiminin önemli bir bölümünü, Tayland'da 2016 yılında açılan tesislere taşıyor.

ÖZELLİKLE YENİ X MODELLERİNİN ÜRETİMİNE ODAKLANIYOR

Dünyadaki korumacı ekonomi politikalarının gelişini önceden gören üreticilerden BMW, Asya'nın önemli otomotiv sanayilerinden birine ev sahipliği yapan Tayland'ın Rayong bölgesinde açtığı yeni tesisle yılda 60 bin adet üretim kapasitesine kavuşmuştu. Hattın işlemeye başladığı 2016 yılından bu zamana, büyük bir bölümünü dışarıdan kit (montaja hazır parçalar) halinde getirdiği parçalarla 1, 3, 5 ve X Serisi modellerin Asya pazarı için üretilmesinde alternatif bir yeni tesise kavuşan BMW, bu tesisteki model çeşitliliğini azaltıp özellikle yeni X modellerinin üretimine odaklanarak Çin'den gelen talebi karşılamayı ve yüzde 40 ek vergiden etkilenmemeyi amaçlıyor.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi koymasının ardından 21 Haziran'da misillemeyi başlatan Türkiye'de de en büyük darbe otomobillere olmuştu. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) gönderdiği tarife ile otomobillere yönelik yüzde 60 ek vergi uygulamaya başlamıştı. BMW'nin üretiminin büyük bir bölümünü (bazı modeller Almanya'daki tesislerde iç pazar ve AB üyeleri için üretiliyor) ABD'deki tesislerde gerçekleştirdiği X3, X4, X5 ve X6 modelleri, ülkemizde eski tarifeden ithal edilmiş stokların da tükenmesiyle birlikte ek gümrük vergili fiyatlarla satılıyor. (Hürriyet)