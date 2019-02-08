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İşte yeni Corsa'nın ilk fotoğrafı!

, bu yılın ilerleyen aylarında tanıtmayı planladığı altıncı jenerasyon Corsa’ya ait ilk teaser görselini paylaştı. Fotoğrafta, Corsa’nın en dolu paketi olduğunu tahmin ettiğimiz modelin, matrix LED ön farı görülüyor.

Giriş Tarihi: 8.2.2019 13:42 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 13:45
İşte yeni Opel Corsa'nın ilk fotoğrafı!

İlk kez 2015 yılında Astra ile birlikte ortaya çıkan ve daha sonra Insignia'da kendini gösteren far düzeni, küçük hatchback modelinde de yer alacak. Fakat elimize geçen son casus fotoğraflar, yeni Corsa'nın düşük modellerinin eski tarz halojen farlarla geleceğini gösteriyor. Ayrıca modelin yeni jenerasyonla birlikte üç kapılı gövde stilinden vazgeçeceği ön görülüyor.

ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Motor 1 TR'nin haberine göre Opel henüz yeni Corsa'nın teknik özelliklerini açıklamadı, ancak PSA menşeli bir dizi küçük turboşarjlı motor görmeyi bekleyebiliriz. Örneğin üç silindirli 1.2 litrelik PureTech motorun, modelin kaputunun altında yer bulması sürpriz olmaz. Ayrıca Opel'in de duyurduğu gibi, 2020 yılında seriye eCorsa adlı elektrikli bir versiyon daha eklenecek.

Yeni Corsa, bu yılın ilerleyen aylarında tanıtılacak ve 2019'un sonunda piyasaya sürülecek.

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İşte yeni Opel Corsa'nın ilk fotoğrafı!
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