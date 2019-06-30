Atalarımız Çanakkale’de savaştı bizim görevimiz de bu köprü

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesinin şantiyesindeyiz... Sıradan bir inşaat şantiyesi değil. Burada görevli herkes farklı bir hisle bu projenin içinde... Tamamlandığında dünyanın en geniş açıklıklı asma köprüsünü de içerecek. 2022'de hizmete açılması planlanan Çanakkale Köprüsü ve otoyolu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına hediye... Bu nedenle ayrı bir duygusal durumu var şantiyedekilerin. Proje Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi'nin, Güney Kore'den Daelim ve SK ile oluşturulan konsorsiyuma emanet. Haliyle şantiyede Türkler ve Koreliler birlikte çalışıyor. Biz özellikle kadın çalışanlarla bir araya gelmek, çiçeği burnunda mühendis kadınlarla vakit geçirmek için şantiyeyi ziyaret ettik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Limak Vakfı'nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliğiyle yürüttüğü Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinin mezunlarından bazıları burada çalışıyor. Türkiye'nin Mühendis Kızları projesine katılan ve mezun olan üç mühendis kızımız anlatıyor köprüyü ve önemini...

DESTİNA CÜCEN TOZ TOPRAK, YAĞMUR FIRTINA FARK ETMEZ

İzmiriyim. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunuyum. TMK Projesi'nin ilk kızlarındanım.

Projenin otoyol kısmındayım. Sahada çalışıyorum. Hatta projede sahada olan tek kadın mühendis benim. Sabah sekizde çıkıyoruz, öğlen yemeğine dönüp tekrar sahaya dönüyoruz. Bir yol projesi olduğu için çok uzun kilometreler kat etmek gerekiyor. Sahada iletişim dili çok önemli. Siz bir mühendissiniz ama kadınsınız. Bunu kırmak gerekiyor önce. Ya siz kadın olarak kendinizi göstereceksiniz ya da mühendis olarak. Ben mühendis olarak kendimi ispat ettim sahadaki çalışma arkadaşlarıma.

Büyük projelerde çevre mühendislerine saha şansı verilir. Bu benim hayalimdi, hayalimi yaşıyorum. Günde 200 km yol, toz toprak, çamur, kar fırtına fark etmez bana. Sıcaklarda pelte gibi eve gidiyor olmam lazım ama ben çok mutlu gidiyorum. Önümde bir şey inşa ediliyor... Buna şahit olmak çok başka.

Bu proje ayrı bir gurur veriyor insana. Herkesin bu vatan için edeceği bir hizmet var. Şehitlerimiz bu vatan için canlarını feda etmiş Çanakkale'de. Benim de görevim bu. Onlar bize bu toprakları bıraktı, biz de teknolojimizle, bilgimizle bunu bir ileriye taşıyoruz.

Püren Haskuzugüdenli

BURASI OKUL GİBİ

Adanalıyım. Yedi ay önce bu projede işe başladım.

Sosyal sorumluluk projelerinde çok aktifim, bu nedenle TKM Projesine kabul edildim.

Sahada çalışmak çok istiyordum ama şantiyeye gelince gözüm korktu. Bir Adanalı olarak karda kışta nasıl yaparım diye düşündüm ve içerde çalışmayı tercih ettim. Ofiste bile ısınamıyordum.

Burası okul gibi benim için. Çok kısa sürede adapte oldum. İlk aylar imza yetkim olmayacaktı ama iki haftada imza yetkisi aldım.



KÜBRA MUTLU

KADIN MÜHENDİS OLAYINI TÜRKLER AŞTI

Muşluyum. Altı çocuklu bir ailenin en küçüğüyüm. Tüm kardeşlerim okudular, mimar, mühendisler var ailede. Babam da inşaat teknikeri. Ondan etkilendim sanırım... Mühendis olmamı o da çok istedi. Okul hayatım çok güzel geçti. Türkiye'nin Mühendis Kızları gibi bir toplulukta olmak, o yılları keyifli hale getirdi. İlk yılında dahil olmuştum, projeye. Hayatımın çok zor bir sürecinde seçildim projeye. Okul değiştiriyordum, yurt bulamamıştım, her şeyi kendi başıma çözmeye uğraşıyordum. Proje mülakatında, "Hayatınızdaki en büyük zorluk neydi?" sorusuna cevap olarak yaşadığım süreci anlattım. Limak'tan da burs alınca, mezun olduktan sonrasına dair hayaller kurmaya başladım. Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirdim, yaz tatilinde Çanakkale Köprüsü'nde işe başladım. Hayallerim gerçek oldu.

Mezun olur olmaz, Çanakkale Köprüsü gibi bir mega projeye başlamak esktra bir şans. Dünyanın de en önemli projelerinden biri üstelik. Çok heyacan verici. Üstelik uluslararası bir çalışma ortamı içindeyiz. Bunun katkısı çok büyük. Çalıştığım departmandaki insanlar çok iyiler. Umarım her şey yonuda gider ve bu projenin sonunu görürüm. Şantiyede kalmıyorum, Lapseki'de bir ev tuttum. Bir bisikletim var, işe öyle gidip geliyorum. Sakin ve güzel bir ortamda şantiyemiz, deniz kenarı, huzurlu... Bunu değerlendirmek istedim.

Mühendisliğin kadını erkeği yok. Biz Türkler bu durumu çok güzel aştık. Bu şantiyeye geldiğimde Koreliler çok şaşırmıştı. Oysa onlar teknoloji anlamında bizden daha gelişmişler, ona rağmen cinsiyet sorunu devam ediyor demek ki. Biz artık bu tür inşaatlarda kadın mühendis görünce şaşırmıyoruz. Türkler, "Neden inşaat mühendisliği?" diye sormuyor.

KÖPRÜ AYAKLARININ 2023 AÇIKLIĞI METRELİK

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını sembolize edecek

Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi'nin, Güney Kore'den Daelim ve SK ile oluşturduğu konsorsiyum, sözkonusu ihaleyi 16 yıl 2 ay 12 gün toplam süre ile kazandı.

1915 Çanakkale Projesi şimdiden PFI Reuters, Bonds&Loans, IJ Global, IFN, EMEA Finance, Proximo gibi dünyanın saygın kurumlarının verdiği 11 ayrı finansman ödülüne layık görüldü.

Toplam 88 km. uzunluğundaki otoyol kesimi ile 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak.

Çanakkale Boğazı'nı geçmek için bayram ve tatil dönemlerinde saatlerce sürebilen feribot bekleme süreleri ve yaklaşık bir saat süren seyahat süresi, altı dakikaya inecek.

Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın da simge yapılardan biri olacak 1915 Çanakkale Köprüsü. Tamamlandığında 2023 metre ana açıklığı ile dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsü olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanını alacak.

Köprünün ayakları arasındaki 2023 metre ana açıklığı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş Yılı'nı sembolize edecek. Deniz seviyesinden itibaren 318 metre kule yüksekliği ise Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni sembolize edecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu 2 bin 23 metre ana açıklık, 770'er metre yan açıklıklar ve 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olacak.

ÇELİK 368 KAZIK ÇAKILDI

Köprünün kule temelleri Asya yakasında -45 metre derinliğe, Avrupa yakasında ise -37 metreye batırıldı.

Kule temellerinin bulunacağı bölgede yapılan zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında Asya kule temelinde 165 adet ve Avrupa kule temelinde 203 adet 2.5 metre çapında çelik kazık çakıldı.

Köprü inşası için çalışmalar sürerken, dört çelik şaftın ıslak havuzda bulunan ve her biri futbol sahası büyüklüğünde olan kule kesonları üzerine montajı tamamlandı. Çelik şaftların montajının tamamlanmasının ardından, 74 metre genişliğinde, 83.3 metre uzunluğunda, 16 metre yüksekliğinde ve 50 bin 186 ton ağırlığındaki Avrupa kule kesonu 10 Mayıs 2019 tarihinde başarıyla batırıldı. 74 metre genişliğinde, 83.3 metre uzunluğunda, 21 metre yüksekliğinde ve 54 bin 800 ton ağırlığındaki Asya kule kesonu ise 25- 26 Mayıs 2019 tarihinde batırıldı.

Projede, Çanakkale Köprüsü'nün yanı sıra iki adet yaklaşım viyadüğü, dört betonarme viyadük, 10 köprü, 46 üst geçit köprüsü, 31 alt geçit, 222 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak dört otoyol hizmet tesisi, iki işletme merkezi, beş ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.