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yükseliyor, 'ye talep artıyor!

Boğazı'na inşa edilen 1915 'nün yaklaşık 1 ay önce batırılan, Avrupa ve Asya yakası kule kesonları üzerinde ayaklar yükselmeye başladı. Çanakkale Köprüsü inşaatıyla bölgenin kaderinin değişime uğradığını belirten Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Yılmaz, köprü ayaklarının görülmeye başlanmasının da yatırımcıların bölgeye talebini artırdığını söyledi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 13:41 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 13:49
Çanakkale Köprüsü yükseliyor, Lapseki'ye talep artıyor!

Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve 'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 'nün temelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart 2017'de attı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Aysa yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları yaklaşık 1 ay önce batırıldı. Böylece köprü için en zor aşamalardan biri tamamlandı. Gözlerin çevrildiği deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye başladı. Boğazın iki yakasından da köprünün hızla yükselen ayakları net görülüyor. Kaydedilen aşama ise yatırımcıların Lapseki'ye ilgisini artırıyor.

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Çanakkale Köprüsü yükseliyor, Lapseki'ye talep artıyor!
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