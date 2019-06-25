Çanakkale Köprüsü yükseliyor, Lapseki'ye talep artıyor!

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'ya bağlı Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart 2017'de attı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa ve Aysa yakasında, deniz içindeki temelini oluşturan kule kesonları yaklaşık 1 ay önce batırıldı. Böylece köprü için en zor aşamalardan biri tamamlandı. Gözlerin çevrildiği deniz içindeki kule ayakları da yükselmeye başladı. Boğazın iki yakasından da köprünün hızla yükselen ayakları net görülüyor. Kaydedilen aşama ise yatırımcıların Lapseki'ye ilgisini artırıyor.