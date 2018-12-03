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Rüyada kitap görmek ne anlama gelir?
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Çok kitap görüp de onları okumadığını gören istidatlı olduğu halde kapasitesinden faydalanmıyor demektir. Tek kitaı uzun uzun okuduğunu gören, fakat ne olduğun bilmeyen sonu olmayan bir işle ömür tüketecek demektir. Bir kitap ciltlediğini gören, büyük bir insana iyilik eder. Kitap ilimle yorumlanır. Gördüğü kitap ne ile ilgili ise, o konuda ihtisası gösterir.

Rüyada görülen kitap açık ise, yaygın bir haber; kapalı ise, gizli bir haberdir. Bazen kitap rüya sahibinin kendisiyle iyi anlaşan arkadaşıdır. bazen de üzüntü ve kederden kurtulmaya ve hastalığının iyileşmesine işaret eder.

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