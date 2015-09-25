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Giriş Tarihi: 10.3.2015 16:06 Son Güncelleme: 24.8.2021 11:14

Böbrek iltihabı nasıl geçer?

Böbrek iltihabı nasıl geçer?

Sindirim yolları ile vücuda giren ve oradan kana kârışan bula­şıcı hastalık mikropları, zehirlenmeler, prostat, hamilelik ve böbrek taşları gibi sebeplerle böbreklerin iltihaplandığı görülmektekdir.

Böbreğin adi mikropları ya tüm böbreği kapsar veya yerel olarak kalır. Daha ciddi vakalarda böbrek çevresine de yayılabilir.
Mikroplar Böbreğe Üç Yolla Gelebilir: 1 Kan Yolu: Çok defa bir boğaz iltihabında veya vücutta herhangi bir odakta kan yolu ile böbreğe gelen mikroplar böbrek iltihabına neden olur.

2 İdrar Yolu: İdrarda iltihap varsa, idrar yollarına takılan sonda vs. gibi nedenlerle buradaki mikroplar böbreğe ulaşır.
3 Böbrek: İdrar borusu ve mesane çevresindeki mikroplar direk yol ile böbreğe gelir.
Böbrek İltihapları Oluşuma Göre İkiye Ayrılır.
1 Acil Böbrek İltihapları
2 Müzmin Böbrek İltihapları

1) Acil Böbrek İltihapları: Bir veya iki böbrekte olur. Genellikle iki taraflıdır. Böbrek cerahat ile doludur. Belirtileri:

Sık ve Ağrılı İdrar
Üşüme ile ateş yükselmesi
Yanlarda ağrı
İdrarda mikrop ve akyuvar hücrelerinin görülmesi

Tetkikler:

1-İdrar ve kan muayeneleri yaplır
2-Röntgen filmi ile taş olup olmadığına bakılır
Tedavi:
1-Yatak İstirahati
2-Sıvı alımının artırılması
3-İdrar Kültürü yapılarak mikrobun cinsi tespit edilir ve gerekli ilaçlar verilir.
4-Tedavi tam yapılmazsa hastalık müzminleşir.
2) Müzmin Böbrek İltihapları: Böbreğin uzun süren iltihaplarıdır. Böbrek harabiyeti , böbrek yetmezliği ve üreme sonuçu ölüme sebebiyet verdiğinden önemlidir.

Belirtiler:

Bazen belirti vermez yıllarca sürer
Tansiyon yüksek olabilir
İdrarda iltihap hücreleri bulunabilir.
Hastalar Zayıftır, Kilo almaz çabuk yorulur. Kansızlık vardır
Üre yüksek olur.

Tedavi:

Hastalığın tedavisi güçtür ve zaman alır, bu durum hastalığın seyrine ve devam süresine, böbreği bozma derecesine bağlıdır. Buna rağmen hastaların %10'u tedaviye cevap verir. Hastalık yavaş ve ilerleyicidir.
Ultrason ve tomografi tetkikleri yapılabilir

Tetkikler: Böbrek Filimleri, kan idrar tahlilleri yapılır.Ultrason ve tomografi tetkikleri yapılabilir

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Böbrek iltihabı nasıl geçer?
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