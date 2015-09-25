Böbrek iltihabı nasıl geçer?

1) Acil Böbrek İltihapları: Bir veya iki böbrekte olur. Genellikle iki taraflıdır. Böbrek cerahat ile doludur. Belirtileri:
Sık ve Ağrılı İdrar
Üşüme ile ateş yükselmesi
Yanlarda ağrı
İdrarda mikrop ve akyuvar hücrelerinin görülmesi
Tetkikler:
1-İdrar ve kan muayeneleri yaplır
2-Röntgen filmi ile taş olup olmadığına bakılır
Tedavi:
1-Yatak İstirahati
2-Sıvı alımının artırılması
3-İdrar Kültürü yapılarak mikrobun cinsi tespit edilir ve gerekli ilaçlar verilir.
4-Tedavi tam yapılmazsa hastalık müzminleşir.
2) Müzmin Böbrek İltihapları: Böbreğin uzun süren iltihaplarıdır. Böbrek harabiyeti , böbrek yetmezliği ve üreme sonuçu ölüme sebebiyet verdiğinden önemlidir.
Belirtiler:
Bazen belirti vermez yıllarca sürer
Tansiyon yüksek olabilir
İdrarda iltihap hücreleri bulunabilir.
Hastalar Zayıftır, Kilo almaz çabuk yorulur. Kansızlık vardır
Üre yüksek olur.
Tedavi:
Hastalığın tedavisi güçtür ve zaman alır, bu durum hastalığın seyrine ve devam süresine, böbreği bozma derecesine bağlıdır. Buna rağmen hastaların %10'u tedaviye cevap verir. Hastalık yavaş ve ilerleyicidir.
Ultrason ve tomografi tetkikleri yapılabilir
Tetkikler: Böbrek Filimleri, kan idrar tahlilleri yapılır.Ultrason ve tomografi tetkikleri yapılabilir