Böbrek iltihabı nasıl geçer?

Böbreğin adi mikropları ya tüm böbreği kapsar veya yerel olarak kalır. Daha ciddi vakalarda böbrek çevresine de yayılabilir.Mikroplar Böbreğe Üç Yolla Gelebilir: 1 Kan Yolu: Çok defa bir boğaz iltihabında veya vücutta herhangi bir odakta kan yolu ile böbreğe gelen mikroplar böbrek iltihabına neden olur.2 İdrar Yolu: İdrarda iltihap varsa, idrar yollarına takılan sonda vs. gibi nedenlerle buradaki mikroplar böbreğe ulaşır.3 Böbrek: İdrar borusu ve mesane çevresindeki mikroplar direk yol ile böbreğe gelir.Böbrek İltihapları Oluşuma Göre İkiye Ayrılır.1 Acil Böbrek İltihapları2 Müzmin Böbrek İltihapları

1) Acil Böbrek İltihapları: Bir veya iki böbrekte olur. Genellikle iki taraflıdır. Böbrek cerahat ile doludur. Belirtileri:

Sık ve Ağrılı İdrar

Üşüme ile ateş yükselmesi

Yanlarda ağrı

İdrarda mikrop ve akyuvar hücrelerinin görülmesi



Tetkikler:



1-İdrar ve kan muayeneleri yaplır

2-Röntgen filmi ile taş olup olmadığına bakılır

Tedavi:

1-Yatak İstirahati

2-Sıvı alımının artırılması

3-İdrar Kültürü yapılarak mikrobun cinsi tespit edilir ve gerekli ilaçlar verilir.

4-Tedavi tam yapılmazsa hastalık müzminleşir.

2) Müzmin Böbrek İltihapları: Böbreğin uzun süren iltihaplarıdır. Böbrek harabiyeti , böbrek yetmezliği ve üreme sonuçu ölüme sebebiyet verdiğinden önemlidir.



Belirtiler:



Bazen belirti vermez yıllarca sürer

Tansiyon yüksek olabilir

İdrarda iltihap hücreleri bulunabilir.

Hastalar Zayıftır, Kilo almaz çabuk yorulur. Kansızlık vardır

Üre yüksek olur.



Tedavi:



Hastalığın tedavisi güçtür ve zaman alır, bu durum hastalığın seyrine ve devam süresine, böbreği bozma derecesine bağlıdır. Buna rağmen hastaların %10'u tedaviye cevap verir. Hastalık yavaş ve ilerleyicidir.

Ultrason ve tomografi tetkikleri yapılabilir



Tetkikler: Böbrek Filimleri, kan idrar tahlilleri yapılır.Ultrason ve tomografi tetkikleri yapılabilir