Yaralar nasıl geçer?

Bir yaralanma olduğunda açık bir yara meydana gelmişse hemen harekete geçmek önemlidir. Yaraların iyileşme süresi, hızı ve oranı bir dizi faktöre bağlıdır. Yaraların büyüklüğü ve türü en önemli faktörlerdir. Ancak hastanın fiziksel durumu, yaranın temizliği ve tedavisi de yaraların iyileşme oranında önemli bir rol oynar. Müdahale edilmeyen ve bakımı sağlanmayan yaralar istenmeyen kalıcı izler oluşmasına ve enfeksiyonlara karşı daha hassas durumdadır. Doğru ilaçlar ile tedavinin yapılması sayesinde yaralarınızı hızlı bir şekilde iyileştirmeniz mümkün.



İYİLEŞME NASIL GERÇEKLEŞİR?



Bir yara üç aşamada iyileşir. Yaralanmanın hemen sonrası inflamasyon evresi meydana gelir ve genellikle yaranın ciddiyetine ve tedavisine bağlı olarak, 2-5 gün civarında sürer. Daha sonrası çoğalma evresidir. Bu evrede fibroblastlar, perisitler ve keratinositler adı verilen yeni hücreler gelişmeye ve büyümeye başlar. Bu çoğalan hücreler hasarlı doku hücrelerinin yerini alır. Son evre ise yeniden şekillenme evresi. Dermal yada cilt dokusu yavaş yavaş yeni, daha elastik sağlıklı deri hücreleri ile değiştirildikçe yara iyileşmesinin son evresi tamamlanmış olur.



SİZ NASIL BAKIM YAPABİLİRSİNİZ?



Öncelikle yara bakımına başlamadan önce yara üzerinde görünen kir veya döküntüyü alınız.

Açık yara üzerine az miktarda hidrojen peroksit dökün. Bu uygulama yarayı temizler ve enfeksiyon kapmasını engeller. Hidrojen peroksit sürdüğünüzde yaraya dökülen alanın fokurdayacağını gözlemleyeceksiniz. Bu süreç durana kadar bekleyin ve az bir miktar tekrar uygulayın. Köpürme işlemi sona erene kadar bu eyleme devam edin.



Yara kuruduktan sonra, yaralı alan üzerine antibiyotik merhem sürün. Bu işlem yara içine mikrop girmesine engel olur.

Yara üzerine bir bandaj koyun. Bu bandaj yarayı kuru tutmak için kullanılır. Bandaj ıslanırsa değiştirerek kuru bir bandaj takın. Hem bu sırada yaranın hava alması da sağlanacak, iyileşme hızlanacaktır.



Birkaç gün boyunca, günde iki kez bu işlemi tekrarlayın. Bu birkaç gün sonra, yara iyileşene kadar günde bir kez değiştirmeniz uygun olacaktır.

Yara kapandıktan sonra, sabah ve akşam yara izini azaltıcı jel yada kremler kullanabilirsiniz. Bu kremler yara izi adı verilen skarların solmasına katkı sağlayacaktır. Bunların dışında yara iyileşmesini hızlandırmak için – yaranın yerleşim yerine bağlı olarak bu, zor olsa da- yaranın hareketsiz tutulması önemlidir.

Açık bir yarayı iyileştirmek için alkol veya ticari ürün gibi antiseptik bir ajan, uygulanması her zaman iyi bir fikirdir. Bununla birlikte, enfeksiyonu önlemek ve iyileşme teşvik etmek için yararlı olan diğer antiseptik ajanlar da vardır. Aloe vera (jel/taze meyve suyu/bitkinin kendisi) açık yaralar üzerinde genellikle yaygın olarak kullanılan antiseptiktir. Çay ağacı yağı ve karanfil yağının da antiseptik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir.