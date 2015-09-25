Göz yorgunluğu nasıl geçer?

Gözlerin küçük objeleri seçme üzerine kurulu olduğu (saat tamirciliği gibi) işler göz yorgunluğunun sebepleri arasında gösterilmekte. Göz yorgunluğu alacağınız bazı tedbirler ve gözlükle engellenebilecek bir sorun.Parlak ekrana (bilgisayar ya da televizyon) uzun süre bakmak gözleri yorup baş ağrısına neden olabilir. Bundan kurtulmanın en kolay yolu eğer uzun süre bilgisayarda çalışacaksanız ekranın parlaklık derecesini düşürmek. Özellikle bunun için üretilen bilgisayar ekranı filtrelerini teknolojik ürün satan mağazalarda bulabilirsiniz. Yine bu kategoride sayabileceğimiz okuma ışıkları da göz yorgunluğunu engellemek için önemli. Kitap okurken ışığın sizin üzerinize değil direk olarak kitaba gelmesine dikkat edin. Genel aydınlatma yerine kitap okuma ışığı kullanabilirsiniz.

Özellikle bilgisayar başında çalışırken en sık rastlanan sorunlardan biride gözlerin kurumasıdır. Bunun ana nedeni bilgisayar ekranına bakarken gözlerin normalden daha az kırpılması. Çözüm olarak reçetesiz göz damlalarından kullanabilirsiniz.

Göz sağlığı için olduğu kadar sırt ağrıları çekmemek içinde bilgisayar başında çalışanlara en çok verilen tavsiyelerden biri de sık sık mola vermek. Her 30-45 dakikada bir kalkın ve 5-10 dakika esneme hareketleri yapın. Bu süre içinde gözlerinizi kapalı tutarak dinlendirebilirsiniz. Uzak bir nesneye odaklanmak ve bir dakika kadar bakmak da rahatlatıcı bir etki yaratacaktır.



Görüşünüz mükemmel olabilir ancak göz yorgunluğu için bir gözlük almayı düşünebilirsiniz. Göz doktorunuza fazla çalışma sonucu gözleriniz için rahatlatıcı bir gözlük istediğinizi söylemeniz yeterli.