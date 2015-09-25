Göz yorgunluğu nasıl geçer?

Özellikle bilgisayar başında çalışırken en sık rastlanan sorunlardan biride gözlerin kurumasıdır. Bunun ana nedeni bilgisayar ekranına bakarken gözlerin normalden daha az kırpılması. Çözüm olarak reçetesiz göz damlalarından kullanabilirsiniz.
Göz sağlığı için olduğu kadar sırt ağrıları çekmemek içinde bilgisayar başında çalışanlara en çok verilen tavsiyelerden biri de sık sık mola vermek. Her 30-45 dakikada bir kalkın ve 5-10 dakika esneme hareketleri yapın. Bu süre içinde gözlerinizi kapalı tutarak dinlendirebilirsiniz. Uzak bir nesneye odaklanmak ve bir dakika kadar bakmak da rahatlatıcı bir etki yaratacaktır.
Görüşünüz mükemmel olabilir ancak göz yorgunluğu için bir gözlük almayı düşünebilirsiniz. Göz doktorunuza fazla çalışma sonucu gözleriniz için rahatlatıcı bir gözlük istediğinizi söylemeniz yeterli.