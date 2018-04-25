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nın ilk denemesi o kanseri yok etti!

ABD'deki gelişmiş yumurtalık tümörüne sahip 25 hastayla yürütülen araştırmada kanserin geleceğine dair umut verici sonuçlar elde edildi.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 09:34
Kanser aşısının ilk denemesi o kanseri yok etti!

KANSERE KARŞI AŞI ÜMİDİ!

Sonuçları yayımlanan araştırma, hastaların kendi tümörlerinin etkisine maruz kalmasının ardından hastalara tekrar enjekte edilen bağışıklık hücreleriyle gerçekleşti. Bu şekilde daha geniş bir bağışıklık sistemi oluşturuldu. Pilot olarak yürütülen çalışmada, bir kanserli hücrenin bu uygulamayla en fazla ne kadar yaşayabileceğini görmek hedeflenerek bu sürenin 'minumum' olduğuna dair işaretlerle karşılaşıldı. Aşılanan hastaların yüzde 50'sinin kanserle savaşan T hücrelerinin daha etkili hale geldiği görüldü.

KANSER AŞISI KÜBA'DA KULLANIMDA!

Hatta aşılanan hastalardan biri, aşıdan 2 yıl sonra, ek bir tedaviye ihtiyaç duymadan 5 yıl içerisinde kanserden tamamen kurtuldu. Fakat araştırmacılardan Janos L. Tanyi, kanser hastaları için güvenli duran bu yöntemin anti tümör hücrelerin artırılmasına büyük katkı sağlasa da daha fazla teste ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Tanyi, bu aşının diğer kanser aşılarından farkının, hastanın kendi hücresinden elde edilmesiyle kişiselleştirilmiş hücreler yardımıyla üretilmesi olduğunu ifade ediyor.

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Kanser aşısının ilk denemesi o kanseri yok etti!
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