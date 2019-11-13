Diyabet uzuv kayıplarına neden oluyor!

Prof. Dr. Ertuğrul Taşan, "Diyabet sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde hızla artmaya devam ediyor. Ancak, ülkemizde toplumun üçte ikisi yani her üç kişiden ikisi bu ciddi sağlık probleminin farkında değil. Bu da hastalığın teşhisi ve tedavisinde gecikmeye sebep olabiliyor. Her iki diyabet hastasının birinde de şeker kontrolü hedefte değil. Diyabet hastalığının en önemli risklerinden biri ise diyabetik ayak yarası. Ayağın ya da bacağın ampütasyonuna (iyileşmesi olanaksız görülen bir organı kesme) kadar ilerleyebilen diyabetik ayak yarasında en ufak bir kızarıklık bile önemli" açıklamasını yaptı.