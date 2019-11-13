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uzuv kayıplarına neden oluyor!

Dünya Günü vesilesiyle açıklamalarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. , “Diyabet sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde hızla artmaya devam ediyor. Diyabet hastalığının en önemli risklerinden biri ise diyabetik yarası. Ayağın ya da bacağın ampütasyonuna (iyileşmesi olanaksız görülen bir organı kesme) kadar ilerleyebilen diyabetik ayak yarasında en ufak bir kızarıklık bile önemli” dedi.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:55
Diyabet uzuv kayıplarına neden oluyor!

Prof. Dr. , " sıklığı tüm dünyada ve ülkemizde hızla artmaya devam ediyor. Ancak, ülkemizde toplumun üçte ikisi yani her üç kişiden ikisi bu ciddi sağlık probleminin farkında değil. Bu da hastalığın teşhisi ve tedavisinde gecikmeye sebep olabiliyor. Her iki diyabet hastasının birinde de kontrolü hedefte değil. Diyabet hastalığının en önemli risklerinden biri ise diyabetik yarası. Ayağın ya da bacağın ampütasyonuna (iyileşmesi olanaksız görülen bir organı kesme) kadar ilerleyebilen diyabetik ayak yarasında en ufak bir kızarıklık bile önemli" açıklamasını yaptı.

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Diyabet uzuv kayıplarına neden oluyor!
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