Madecassol krem nedir, ne işe yarar? Fiyatı ve kullanım şekli

Madecassol krem kadın erkek herkesin kullanabileceği cildin yumuşamasını ve parlamasını sağlarken en önemli özelliği cildi onarıcı etkisi vardır. Bununla birlikte cilt üzerindeki kolajenin miktarını artırarak kırışıklıkların giderek azalmasında ve kaz ayaklarının yok edilmesinde son derece etki göstermektedir. Madecassol kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler arasında göz temasından uzak tutmanız yer alır. Kremi kullandığınız zaman kızarıklık, yanma ve kaşıntı gibi belirtilerle karşılaşırsanız uzman doktora görünmelisiniz. Peki Madecassol krem reçetesiz satılır mı? Madecassol krem nedir, ne işe yarar? Sivilce ve cilt lekelerine iyi gelir mi?

MADECASSOL KREM NEDİR, NE İŞE YARAR?

Madecassol, içerisinde bulunan Centella asiatica bitkisinden üretilir. Kremin içerisinde bulunan maddeler cildi onaran, yenileyen, yaraları iyileştiren bir etkiye sahiptir. Özellikle kuru ciltlerin hafta da üç kez uygulaması harika sonuçlar yaratır. Hem erkek hem kadın farketmeksizin kullanılan Madecassol krem yanıklara, cilt tahrişine iyi gelir. Tercih edilmesinin en büyük nedenlerinden biri içeriğin bitkisel olması ve kimyasal ürünlerinden neredeyse yok denecek kadar az olmasıdır. Beyaz renkte olan bu merhem pek çok cilt sorununda etkisini anında gösterir.

MADECASSOL KREM SİVİLCE VE CİLT LEKELERİNE İYİ GELİR Mİ?

Cildi yenileyen, parlak ve güzel görünmesini sağlayan Madecassol krem sivilce ve cilt lekelerine iyi gelir. Bilinçli ve düzenli kullanıldığında herhangi bir yan etkisi bulunmayan bu kremi dozunda kullanmak çok önemlidir. Fakat açık yaraya sürüldüğünde içi su dolu kabarcıklar, ciltte tahriş çok azda olsa görülmektedir.

MADECASSOL CİLT BEYAZLATMA ÖZELLİĞİ VAR MI?

Madecassol krem'in etken maddesi Centalla Asiatica adlı bir bitkidir. Bu bitki hem cildi yeniler hem de cilde yepyeni bir görünüm kazandırır. Kremin içeriğinde bulunan maddeler cildin beyazlamasını sağlar. Koltukaltı kararmasını Madecassol kremle sona erdirebilirsiniz. Düzenli kullanım sonucunda harika sonuçlar verir.

MADECASSOL KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

Madecassol kullanmadan önce mutlaka göz temasından kaçınılmalıdır. Eğer göze temas ederse bol ılık suyla yıkanmalıdır.

Madecassol kremi kullandıktan sonra kızarıklık, kabarıklık gibi şikayetleriniz olursa mutlaka kremi bırakmalısınız. Uzman doktora görünmelisiniz.

MADECASSOL KREM REÇETESİZ SATILIR MI?

Madecassol krem reçetesiz satılır.

MADECASSAL KREM NE KADAR?

Madecassol krem 10mg/1 gr 40 gr pomad 25- 26 TL civarındadır.