Dolgit krem nedir, ne işe yarar? Hamileler kullanabilir mi?

Dolgit krem nedir, ne işe yarar? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Genellikle kas ve eklem ağrıları için kullanılan kremin faydaları ise saymakla bitmiyor. İlacı kullanırken enfeksiyonlu, egzamalı, açık yaralı, kabartı ve isilik oluşmuş cilt bölgesi ve yanık cilt bölgelerinde kullanılmaması gerekiyor. İltihap önleyici ve ağrı kesici özelliğiyle her yaştan kişinin kullanması uygun görülüyor. Hamile ve emzirme dönemindeki annelerin ise doktor tavsiyesi üzerine kremi kullanmaları gerekiyor. Peki Dolgit krem nedir, ne işe yarar?

DOLGİT KREM NEDİR?

Dolgit krem, iltihap giderici ve ağrı kesici bir kremdir. Özellikle kas ve eklem ağrısı yaşayan vatandaşlar bu kremi kullanır. Vücutta yanık sebepli oluşan yanık ağrılarını hafiflettiği gibi omuzdaki sertliği yumuşatır ve böylece ağrıları dindirir. Spor sebepli meydana gelen kaza ve yaralara sürüldüğü zaman ağrıyı ve şişliği keser.

DOLGİT KREM NE İŞE YARAR?

Dolgit kremi problemli olan bölgeye sürülür ve hafifçe ovularak uygulanır. Eğer problemli olan bölgede kan birikmesi ve şişlik varsa üzerine sıkı bir bandaj sarılması iyi olacaktır. Dolgit krem, omuzdaki sertliği yumuşatır, kas romatizmasına iyi gelir. Kas ağrılarını dindirir ve eklem ağrılarını azaltır. Romatizmal rahatsızlıklara da iyi gelir.

DOLGİT KREM YERİNE BİTKİSEL ÇÖZÜMLER NELER?

Eklem ağrıları gibi hastalıklar sıkça karşımıza çıkan ve hayatımızı zorlaştıran ağrılardır. Eklem ağrılarının önüne geçmek için yapmamız gereken en basit uygulamalardan bir tanesi yaşadığınız eklem ağrılarıyla ilgili kendinizi sürekli kontrol etmektir. Ağrıyan bölgeye bitkisel çözümler pek işe yaramayabilir. Bunun için doktor tavsiyesi üzerine dolgit krem kullanılabilir.

DOLGİT KREM HAMİLELERDE KULLANIMI NASIL?

Dolgit kremi emziren anneler ve hamilelerin kullanması pek tavsiye edilmez.