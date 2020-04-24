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'da kilo almamak için...

ayında oruç tutarak kilo vermek mümkün mü? Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında neleri yanlış yapıyoruz? Diyetisyen Çağatay Demir, Ramazan ayında değişen beslenme alışkanlıkları, beslenmede yapılan yanlışların vücut üzerindeki etkileri ve doğru beslenme yöntemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu...

Giriş Tarihi: 24.4.2020 12:34 ABONE OL
Ramazan'da kilo almamak için...

SAHURDA NE YEMELİYİZ?

Şerbetli tatlılardan uzak durulması gerekiyor. Ramazanın vazgeçilmezi tatlı ihtiyacında tercih sütlü tatlılardan yana olmalıdır. Mutlaka sahur yapılmalıdır. Açlık süresinin kısaltılması gerekir. İki yumurtalı bir omlet, yanına peynir ve tuzsuz zeytin olabilir. Sıvı ihtiyacını karşılamak için komposto tercih edilmelidir. Sahurda lif alımını artırmak için mutlaka tam buğday ekmeği tüketmelisiniz.

NE KADAR SU TÜKETMELİYİZ?

Su ihtiyacını karşılamanın en güzel yolu su içmektir. Çorba, soda, çay gibi besinler su ihtiyacını karşılar ancak en sağlıklı yol su tüketimini artırmaktır. İdrar renginin çok açık olana kadar su içilmesi gerekir.

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ÇAY TÜKETİMİ NE KADAR OLMALIDIR?

Yemeğin hemen üzerine çay içilmemelidir. Yemekle alınan demirin emilimini azaltır. Yemeğin üzerine içmeyi çok istiyorsanız mutlaka açık ve limonlu içmelisiniz. Çay çok iyi bir sıvı kaynağıdır.

PİDE TÜKETİMİNE DİKKAT...

Ramazan pidesini sahurda değil iftarda yemelisiniz. Yediğiniz pide miktarı avuç içi kadar olmalıdır.

İFTARDAN SONRA ŞİŞKİNLİK PROBLEMİ OLANLAR İÇİN...

Şişkinlik, hazımsızlık, uyku hali gibi şikayetler Ramazan'da daha sık görülür. Bunun önüne geçmek için önce orucunuzu açın. 15 dakika yemeğe ara verin. Ara verdikten sonra ana öğüne geçin. Çok yavaş çiğneyerek tüketin.

Ramazan ayında dengeli beslenmenin püf noktaları

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Ramazan'da kilo almamak için...
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