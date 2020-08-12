Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos'ta açılacak mı? Yeni sistem nasıl olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesi uzmanlardan flaş açıklamalar

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz ve Koray Varol okulların açılmasına yönelik verilecek karar ile ilgili Ahaber'e yaptıkları dikkat çeken açıklamaları...

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz: " Bilim Kurulu ne karar alacağını uluslararası yapılan araştırmaları gözeterek karar verecektir. Araştırmalardan birinde okulların virüs yayılımına etkisini ortaya koymuşlar. Bu araştırmaya göre ergen yaş grubunun okul olmadığı durumunda hastalığı yaygınlaştırma oranı yüzde 22 daha fazla. Okulların açılmasıyla hastalığın yaygınlaşmasının bir etkisi yok. Çocukların denetimsiz ortamlarda virüs kapma oranı okullara oranla daha yüksek. Okulların açılması çocukların denetimli ortamla bulunmasından dolayı virüs yayılma oranı daha düşük olacaktır."

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Eğitim Uzmanı Koray Varol: " Okul kendi içinde büyük bir organizmadır, çocukların çok ciddi anlamda yaşam paylaştığı bir alandır. Bir plajın riski ile okulun riski karşılaştırılamaz. Okulda kontrol var. Velinin çocukları okula ufak ufak adapte etmesi gerekiyor. Mümkünse bir önceki yıla yönelik olarak biraz tekrar yaptırabilir."