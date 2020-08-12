Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos'ta açılacak mı? Yeni sistem nasıl olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesi uzmanlardan flaş açıklamalar

haberi: Okullar ne zaman açılacak? 'ta açılacak mı? Yeni sistem nasıl olacak? toplantısı öncesi uzmanlardan flaş açıklamalar

Birçok veli ve öğrenci ’ta okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. ve okulların açılmasına yönelik verilecek karar ile ilgili Ahaber’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gözler bugünkü toplantısına çevrildi. , “Okulların açılması kararı toplantı sonucunda alınacak” dedi...

Giriş Tarihi: 12.8.2020 13:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos'ta açılacak mı? Yeni sistem nasıl olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesi uzmanlardan flaş açıklamalar

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz ve Koray Varol okulların açılmasına yönelik verilecek karar ile ilgili Ahaber'e yaptıkları dikkat çeken açıklamaları...

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz: " Bilim Kurulu ne karar alacağını uluslararası yapılan araştırmaları gözeterek karar verecektir. Araştırmalardan birinde okulların virüs yayılımına etkisini ortaya koymuşlar. Bu araştırmaya göre ergen yaş grubunun okul olmadığı durumunda hastalığı yaygınlaştırma oranı yüzde 22 daha fazla. Okulların açılmasıyla hastalığın yaygınlaşmasının bir etkisi yok. Çocukların denetimsiz ortamlarda virüs kapma oranı okullara oranla daha yüksek. Okulların açılması çocukların denetimli ortamla bulunmasından dolayı virüs yayılma oranı daha düşük olacaktır."

Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözler Bilim Kurulu kararında! | Video

Eğitim Uzmanı Koray Varol: " Okul kendi içinde büyük bir organizmadır, çocukların çok ciddi anlamda yaşam paylaştığı bir alandır. Bir plajın riski ile okulun riski karşılaştırılamaz. Okulda kontrol var. Velinin çocukları okula ufak ufak adapte etmesi gerekiyor. Mümkünse bir önceki yıla yönelik olarak biraz tekrar yaptırabilir."

Son dakika haberi: ABD'den coronavirüs aşısı ile ilgili şoke eden açıklama! Güvenli ve etkili olduğundan şüpheliyim

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Okullar ne zaman açılacak? 31 Ağustos'ta açılacak mı? Yeni sistem nasıl olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesi uzmanlardan flaş açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA