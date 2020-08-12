Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı? Gözler Bilim Kurulu kararında! | Video

Birçok veli ve öğrenciler 31 Ağustos’ta okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz ve Koray Varol okulların açılmasına yönelik verilecek karar ile ilgili Ahaber’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gözler bugünkü Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı, “Okullarına açılması kararı toplantı sonucunda alınacak” dedi.