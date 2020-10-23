Vücut direncini artırdığı ortaya çıktı! İşte kış hastalıklarına karşı şifa deposu 'Osmanlı çayı'...

Osmanlı çayını severek tükettiklerini ve kış ayları gelmeden önce evlerinde bulundurduklarını ifade eden Ebru Nevşioğulları ise, "Yapımı çok kolay, içimi çok rahat. Herkesin evinde bulunması gereken bir çay. Bağışıklık sistemini koruyor, vücudu dinç tutuyor. Bir takviye olabilir diye düşünüyorum. Severek tüketiyoruz ve gerçekten faydasını görüyoruz" diye konuştu.