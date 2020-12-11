Son dakika: 103 yaşında İspanyol gribinden sonra koronavirüsü de yendi!

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan 103 yaşındaki Emine Tekin, 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanıp atlattı. 103 yaşında korona virüse yakalanan Emine nine, 14 günlük tedavisinin ardından koronayı da yenmeyi başardı.Mazıdağı ilçesi Poyraz Mahallesi Temli Sokaktaki Müstakil evde eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamını sürdüren Emine Tekin, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği korona virüs salgın hastalığına yakalandı. Tekin, korona virüs semptomları görüldükten sonra çocukları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada korona virüs testi yapılıp ilaç verildikten sonra evde tedavi gördü. Emine Tekin 7 gün evde tedavisini sürdürürken, durumu ağırlaştıktan sonra tekrar Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tekin, burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. 2 gün yoğun bakımda, 14 gün de serviste kalan Tekin, korona virüsü yenmeyi başardı.

95 YIL ÖNCE İSPANYOL GRİBİNE DE YENMİŞ

Babasının vefatından sonra annesinin yalnız yaşamaya başladığını belirten Hatice Doğan, "Annemin bugüne kadar hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmadı. Evinin temizliğini, yemek yapımını alışverişi kendisi yapıyordu. Bugüne kadar hep doğal beslendiği için hiç ağır hastalık geçirmedi, sadece kendisinin anlattığı 95 yıl önce İspanyol gribine yakalanmış.