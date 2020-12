Son dakika haberi: Corona virüs mutasyonu hakkında kritik açıklama! “En kötü senaryoyu düşünelim...”

"EN KÖTÜ SENARYOYU DÜŞÜNELİM…"

En kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda olabilecekler konusunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Virüs tamamen değişikliğe uğramış olsa dahi dünyanın birçok sağlık merkezinde aşı çalışmaları büyük ölçüde gelişme gösterdi. Başa dönme durumunda çok kısa bir süre içerisinde yeni varyant virüse karşı yeni aşılar oluşturacaktır. Labaratuvarlar gen dizilimi konusunda ciddi anlamda mesafe katetmiş durumda. Bu yeni gen dizilimlerine karşı kısa süre içerisinde yol alınır diye düşünüyorum." dedi.

"BEKLENEN BİR DURUMDU"

Virüsün mutasyona uğraması beklenen bir şeydi diyen Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sözlerine şöyle devam etti: "Bu durum beklediğimiz bir durumdu. Bu nedenle virüsle mücadelede yapmamız gereken şey tedbirlere uyum sağlamak. Spike proteinin alt bölgelerinde değişiklik olması mevcut aşı çalışmalarını negatif eklemeyecektir. Bu aşılar, spike proteinin bir bölgesine yönelik değil, aşıyla virüsün farklı bölgelerini hedef alan bağışıklık sistemi geliştiriliyor bu nedenle etkilenmeyecektir. Mutasyona uğrasa da aşıların tesiri devam edecektir."

"50 MİLYON DOZ AŞI UYGULAMASI ERTELENECEK Mİ?"

Önümüzdeki günlerde uygulanması planlanan Çin'den gelecek olan 50 milyon doz aşının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu. Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, uygulamada herhangi bir ertelenmenin olmayacağını düşündüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Mutant virüsler dünyanın birçok yerinde olabilir. Yalnızca İngiltere'de var diye düşünmememiz gerekiyor. Aşılama çalışmalarında herhangi bir aksama veya gecikmeye sebep olabileceğini düşünmüyorum. Aşıların mevcut haliyle varyant virüslere karşı etkisiz olduğuna dair veri yok."

YENİ VİRÜS ÖLÜMCÜL MÜ?

Mutasyona uğrayan virüsün yeni özelliklerini sıralayan Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Bulaştırıcılık hızı daha fazla. İnsanlara daha kolay bulaşıyor. Virüsün öldürücülük özelliğinin arttığı veya virüsün aşı ve tedaviden etkilenmediğine dair bir veri yok. Olma ihtimali de çok düşük. R0 kat sayısında değişiklik olduğu ve %70 oranında bulaştırıcılığının arttığını biliyoruz. İngiltere'nin bazı kesimlerinde PCR Testi pozitif olan hastaların büyük bir kısmında değişikliğe uğramış Covid-19 hastalığının etken olduğu söyleniyor. Gen diziliminde de 17 değişiklik olduğu belirtiliyor. Ölümcül olması veya farklı etkilerinin olmasını söylemek şu an bilimsel olmaz. Mutasyona uğramış bir virüsle başa dönmüş olsak bile şu an ki çalışmalar sayesinde etkili aşıya kısa sürede ulaşılacaktır. Bunu influenza virüslerinden de örnek gösterebiliriz. İnfluenza da mutasyona uğruyor. Her yıl grip aşıları için farklı suşların olduğu yenilenmiş aşıları kullanıyoruz. (Bir bakteri veya virüsün alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına "suş" deniliyor.) En kötü ihtimalle Covid-19 aşılarında da böyle bir süreç yaşanabilir. Bazı uzmanlar İngiltere'deki değişikliğe uğramış yeni saptanan koronavirüse karşı mevcut aşıların etkili olacağını söylüyor ben de bu konuda aynı görüşteyim." dedi.