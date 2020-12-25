Son dakika: Akılalmaz olay! Covid-19 tedavisinden sonra aksanı değişti

"UMUTLAR TÜKENMİŞTİ"

Aintree Hastanesi'nde son olarak ECMO adlı kalbin ve akciğerin işlevlerini üstlenen makineye bağlandığında neredeyse umutlar tükenmişti. Fakat bu büyük savaştan 21 Aralık Pazartesi gecesi sağ kurtularak arkadaşları, ailesi ve komşularının da alkışlarıyla taburcu edildi.

Louise, ventilatörden çıkarıldıktan hemen sonra Wayne yaptığı video görüşmeden bahsetti. Louise, ilk olarak yaptığı video görüşmesinde Wayne'in yaşadığı zorlu süreç nedeniyle konuşmakta zorlandığını ve yüzünde oksijen maskesi olduğu için ilk anda konuşamadığını belirtti. İlk başta hayal gördüğünü ve 10 hafta boyunca onu görmeye gelmemekle suçladığını, kaçıp sütçü olacağına dair tuhaf hayallerden bahsettiğini söyledi.